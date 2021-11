Una nueva polémica envuelve al clan Jurado y esta vez no tiene nada que ver con Rocío Carrasco. Gloria Camila se ha convertido en la cara más visible de la familia y, tras denunciar a su hermana para impedir que se emita la nueva docuserie, ahora ha sido la encargada de hablar personalmente con Michu.

La pareja de su hermano José Fernando declaró en una entrevista exclusiva con Diez Minutos que se casarían el próximo verano en Chipiona y que toda la familia estaba enterada. Sin embargo, Ana María Aldón desmintió toda la información y aseguró que la hija de Ortega Cano llamó personalmente a su cuñada para "pedirle explicaciones".

No hay duda de que las justificaciones de Michu no han debido convencer mucho a Gloria Camila porque cuando la prensa le han preguntado por el asunto se ha mostrado muy incómoda.

Visiblemente molesta ha asegurado que no quería hablar sobre el tema. "Gracias por la pregunta, pero no te voy a decir nada", ha comentado a cámara mientras hablaba por teléfono.

"Me has hecho las preguntas y te he dicho que no te iba a contestar, creo que te he respetado, si me respetáis un poquito, que estoy en una llamada personal y privada, te lo agradecería", ha pedido a los periodistas mientras huía de las cámaras.