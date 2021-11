Vaquero dice que el PP no puede negociar la II Estrategia de Recuperación al no haberse cumplido la primera

20M EP

NOTICIA

La portavoz adjunta del PP Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que este partido no puede negociar la segunda edición de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica porque el Gobierno de Aragón "no ha cumplido" la primera, añadiendo que "no es de fiar".