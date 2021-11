El PSOE alerta que PP y Cs "ponen en riesgo más de la mitad de los fondos EDUSI"

Así lo ha denunciado esta mañana el portavoz del Grupo Socialista, Wenceslao López, tras la comisión de Economía. "El PP y Ciudadanos están jugando con un dinero que representa una oportunidad única para la transformación de los barrios de la zona este de la ciudad. Sus cambios de rumbo y su política de tierra quemada pueden costarle a Oviedo 5,7 millones de euros. Un peaje demasiado alto a pagar por culpa de su incapacidad y su actitud revanchista", ha advertido López.

El PP y Ciudadanos habían comprometido hasta ahora actuaciones aceptadas por la Unión Europea por valor de 2,8 millones de euros, todas ellas presentadas y tramitadas por el gobierno de PSOE, Somos Uviéu e IU en el anterior mandato. A esos 2,8 se suman ahora los 2,9 millones previstos en las acciones de carácter social.

El Grupo Municipal Socialista preguntó esta mañana al concejal de Economía por las informaciones publicadas sobre la eliminación de todos los programas sociales de intervención sociolaboral que estaban adscritos a la línea 7 de los fondos EDUSI.

"El PP y Ciudadanos prescinden de todas esas actuaciones que favorecían a colectivos vulnerables y destinan el dinero a una obra de reforma de los equipamientos sociales de los barrios", han indicado desde el Ayuntamiento

Por otro lado, según han denunciado, el gobierno del PP y Ciudadanos ha ofrecido contestaciones contradictorias en las comisiones de Economía y Urbanismo a las mismas preguntas del Grupo Socialista. "Nos parece extremadamente grave que en una tema tan sensible no haya una posición clara del gobierno municipal", ha señalado López, quien apuntó que mientras que el concejal de Economía aseguró que las informaciones sobre el proyecto de Ventanielles no son veraces, su compañero Ignacio Cuesta afirmó que se trata de la postura oficial.

El proyecto original que subvencionó la UE incluía un programa de educadores de calle en los barrios y actuaciones en materia de conciliación familiar y laboral, con la puesta en marcha de ludotecas en la zona, nuevos planes de reducción del absentismo escolar o alfabetización digital de personas mayores.

"Ahora todo eso se convierte solo en obras. El hormigón vuelve a estar por delante de las personas para el gobierno del señor Canteli", ha recalcado la edil Marisa Ponga, quien también preguntó esta semana en la comisión de Políticas Sociales por el cambio de rumbo de la línea social de los fondos EDUSI.