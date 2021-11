PSOE de O Porriño negociará con EU-SON "sin arrodillarse" y defiende el acta de la alcaldesa, que le dieron los votantes

En una rueda de prensa, en la que también ha participado la propia García de la Torre, la secretaria general de la agrupación, Soledad Girón, ha trasladado el apoyo "incondicional" del partido a la alcaldesa, de quien ha elogiado su "acto de generosidad" al estar dispuesta a "apartarse a un lado" para evitar que la derecha llegue al gobierno de O Porriño.

Girón ha señalado que, dado ese paso, ahora "la pelota está en el tejado de EU-SON" y deben sentarse a negociar, pero ha advertido de que esas conversaciones deben hacerse sin imposiciones. "Todos tenemos que estar dispuestos a perder", ha afirmado y ha insistido en que el PSOE porriñés está abierto al diálogo "pero jamás a que lo sometan".

Con estas palabras, la dirigente socialista local ha reafirmado la posición de su partido, que rechaza la exigencia de EU-SON de que García de la Torre deje la Alcalía pero también su acta de concejal y abandone la Corporación.

Soledad Girón, que ha comparado el "linchamiento" a la alcaldesa con lo ocurrido en Ourense cuando Rafael Villarino se ofreció a hacerse a un lado para facilitar una censura contra Jácome, ha criticado que EU-SON pretenda imponer "líneas rojas" por una "inquina personal" de la concejal Patricia Sío contra Eva García, y ha recordado que fueron los votantes los que llevaron a la socialista al Ayuntamiento.

HABLAR DE PROYECTOS Y NO DE NOMBRES

Por su parte, la todavía regidora ha lamentado que la petición de cese por parte de EU-SON y la amenaza de una moción de censura "se viene pergeñando desde las elecciones de 2019", y ha recalcado que ella no tiene "ningún apego al cargo" ni al acta de concejal. "Yo no me aferro a nada, pero tengo la suficiente solvencia personal, cultural, suficiente capacidad y elegancia como para hacer las cosas bien, y desde luego no me voy a ir porque nadie me llame indigna, porque no lo soy", ha sentenciado.

Asimismo, ha negado que quiera quedarse en el Ayuntamiento para "gobernar en la sombra", porque tiene "formas de ganarse la vida", y ha advertido de que, ahora que EU-SON "ha abierto el melón", debe sentarse a hablar de proyectos. "Yo estoy en la política para servir, y lo importante son los proyectos", ha insistido.

Precisamente por ello, y a preguntas de los medios sobre si alguno de sus compañeros de grupo municipal podría asumir la Alcaldía, Eva García de la Torre ha reiterado que, en el marco de la negociación con EU-SON, "no se va a hablar de nombres, sino de proyectos" para el futuro de esta localidad, y ha añadido que "no se va a sacrificar a nadie para hacer el tonto".

En todo caso, ha explicado que, con la actual situación, se abren dos vías posibles: o bien que se llegue a un acuerdo para la investidura de un nuevo regidor o regidora, o bien que acabe fructificando la moción de censura que daría el gobierno local al PP de Manuel Alejandro Lorenzo (que solo necesitaría voto para tener mayoría absoluta).

Finalmente, la alcaldesa ha vuelto a criticar la actitud de la concejal Patricia Sío, de EU-SON, por tener como "única propuesta política" su petición de dimisión, y ha recordado que el PSOE obtuvo en O Porriño en las municipales de 2019 un 25 % de los votos, frente a la marca de Esquerda Unida, "que no llegó al 10 %".

Además, ha abundado, el PSOE ha demostrado que "es un partido de gobierno, generoso. "No somos cuatro 'mindundis' que hacemos una asamblea abierta para que entre y vote quien quiera", ha ironizado.

Sobre la exigencia de que renuncie a su acta, García de la Torre ha enviado un mensaje a Sío: "A mí me pusieron los ciudadanos, yo sí fui elegida, ella no. Ella iba de número tres y entró en la Corporación por la renuncia de un compañero".

MOCIÓN DE CENSURA

Eva García de la Torre repitió como alcaldesa de O Porriño tras las elecciones municipales de 2019, cuando fue investida con los votos del PSOE (4), el BNG (2), EU-SON (2) y el concejal de Unión Democrática da Louriña, Manuel Carrera. No obstante, los ediles de EU-SON rechazaron entrar en el gobierno municipal.

La gestión de la regidora desató desde el principio las críticas no solo del PP, sino también de EU-SON, que ha cuestionado su talante y sus formas, y también su aptitud para dirigir un municipio cuando está siendo investigada judicialmente por varias supuestas irregularidades (y pesa sobre ella una inhabilitación profesional como abogada, aunque la sentencia está recurrida ante el Supremo y no es firme).

En los últimos meses, las concejales de este grupo han arreciado sus críticas y han promovido contactos con BNG y con el propio PSOE para propiciar una marcha de la regidora, que no han fructificado. Por ello, y tras recibir el aval en una asamblea, decidieron iniciar los contactos con el PP para estudiar la moción de censura (solo sería necesario el voto de una de las representantes de EU-SON)y hay una reunión prevista para el viernes.