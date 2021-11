Azpiazu no cierra puertas con ningún grupo pero advierte de que la fiscalidad no entra en el debate presupuestario

20M EP

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, no ha cerrado "ninguna puerta con ningún grupo" de la oposición de cara a un posible acuerdo presupuestario tras reunirse con PP+Cs, EH Bildu, y Elkarrekin Podemos-IU, pero ha advertido de que la fiscalidad, cuestión planteada por los dos primeros grupos, "no entra en el debate presupuestario" y que, si alguien persiste en ese planteamiento como "condición sine qua non", habrá "muchas dificultades" para cerrar un pacto.