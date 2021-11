La Junta rechaza suprimir el impuesto sobre explotaciones agrarias infrautilizadas

El parlamentario 'popular' Pablo González fue el encargado de defender una iniciativa que perseguía suprimir un tributo que "no recauda nada" en Asturias y perjudica, a su juicio, la imagen de la región en materia tributaria. A juicio del PP, es necesario impulsar desde Asturias una ley "más moderna" para poner en valor los terrenos en Asturias, como la Ley de recuperación de la tierra agraria aprobada recientemente en Galicia.

Para la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, la propuesta del PP es "un brindis al sol", además de ser "meramente cosmética". La parlamentaria ha pedido al PP que lleve a la Cámara "propuestas con contenidos prácticos" en lugar de propuestas "vacías". Con medidas como la presentada por el PP, ha dicho, "poco o nada se va a conseguir mejorar la fiscalidad de Asturias".

Desde Foro, su portavoz Adrián Pumares, ha coincidido con el PP en que el impuesto es "nulo", y ha elevado el debate a una valoración sobre todos los tributos propios de la región. "Hay que darle una vuelta y ver si algunos son susceptibles de ser suprimidos o revisados", ha apuntado Pumares.

Ha mostrado su apoyo a la iniciativa el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En su intervención, la diputada Laura Pérez Macho ha remarcado que, si bien el diseño "ideal" de este impuesto estaba "muy bien" sobre el papel, este "no funciona" porque "no ha conseguido recaudar nada". Por otro lado, Pérez Macho ha criticado que el PP lleve a la Junta una reforma "casi anecdótica" cuando hay "tantas cosas por hacer" en otros ámbitos.

La postura contraria la ha defendido la portavoz de IU, Ángela Vallina, quien considera que la propuesta del PP "está preñada de una ideología ultraliberal de que lo que es mío es mío, y hago con ello lo que me sale de las narices". "La propiedad privada no es siquiera un derecho fundamental", ha remarcado, señalando que el único reproche que se puede hacer acerca de este tributo es que "no se ha establecido técnicamente su desarrollo".

En una línea similar, Podemos ha reprochado al PP que estén a favor de "eliminar este y cualquier impuesto que tengan que afrontar las grandes fortunas". "Los impuestos sirven para financiar gastos del Estado y redistribuir rentas, y para influir en el comportamiento del contribuyente", ha defendido.

Desde el PSOE, el diputado Luis Ramón Fernández ha criticado que el PP base su modelo tributario en la competencia entre autonomías, y ha reprochado a los 'populares' que se preocupen por la imagen de Asturias respecto a otros territorios. "No vienen a hablar de este impuesto, sino de otra cosa", ha replicado, para después remarcar el actual modelo de financiación autonómica está inmerso en una revisión. Igualmente, en Asturias se está revisando el modelo tributario para hacerlo "más eficiente".

OTRAS DOS INICIATIVAS RECHAZADAS

El pleno también rechazó, con los votos contrarios de PSOE, Podemos e IU, una Proposición No de Ley (PNL) de Ciudadanos que pretendía instar al Gobierno del Principado a adoptar medidas relacionadas con la eficiencia energética y el desarrollo sostenible para impulsar en 2022 un plan renove de electrodomésticos.

Tampoco reunió los apoyos suficientes la propuesta de Vox para elaborar un Plan de incentivos económicos para las empresas que contraten a titulados universitarios de la Universidad de Oviedo, al votar en contra PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos.

Finalmente la Junta General aprobó en parte una Proposición No de Ley de Podemos que instaba a acometer una serie de modificaciones en el modelo de atención en residencias de mayores. De los catorce puntos con los que contaba la iniciativa, obtuvieron la mayoría cinco de ellos, en los que se solicita el aumento del ratio de profesionales por usuario; la creación de la figura del enlace sociosanitario; potenciar la figura del auxiliar de enfermería y mejorar su capacitación; facilitar las ayudas técnicas necesarias según la complejidad de los cuidados; y la inclusión de un protocolo OMI específico para pacientes institucionalizados.

No salieron adelante, por contra, aspectos como asegurar que las residencias tengan un porcentaje de habitaciones individuales superior al 25% de las plazas; impulsar las medidas legislativas necesarias para establecer la presencia de un facultativo médico en cada centro en función de su tamaño; o minimizar los llamados "resultados negativos asociados a la medicación".