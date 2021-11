Eva González continúa imparable entre sus proyectos y rodajes de La voz. Aprovechando la festividad en la capital por el Día de la Almudena, la presentadora se ha tomado un instante para desconectar de su rutina y lo ha presumido ante sus seguidores.

Casi sin pasar demasiado tiempo por casa, Eva se ha permitido un respiro desde su rincón de lectura por casa: con una imagen donde se aprecia un libro, abierto por donde va, y la luz cálida de una lamparita de noche, ha demostrado lo cómoda que se encontraba durante las fiestas. Y no le ha faltado la manta.

"No recuerdo ni el tiempo que hacía que no disfrutaba de una tarde para mí, sin trabajar, haciendo cosas que me gustan", se ha sincerado. Con esta ruptura de la rutina, ha exclamado: "¡Qué maravilla!".

Eva González muestra su rincón de lectura favorito. INSTAGRAM

La presentadora no suele acostumbrar a sus fans a subir contenido constante por redes, pero ha querido mostrar ese momento más íntimo con todos por sus instastories. Algo que ha permitido dar un pequeño vistazo a uno de los rincones de su casa, donde reina la tranquilidad por encima de todo.

Seguramente haya pasado este tranquilo día junto a su marido, Cayetano Rivera, y su hijo, descansando tras la intensa celebración de su cumpleaños que tuvo lugar el pasado fin de semana en la finca de los Ordóñez, en El Recreo de Santa Cayetano. "Gracias por un día inolvidable, amigos. Os quiero", ha escrito la presentadora por redes.