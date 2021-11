Vox envía a Ayuso las peticiones para apoyar los presupuestos: "Llegaremos a un acuerdo si Génova no lo impide"

Isabel Díaz Ayuso ya tiene sobre la mesa las medidas que exige Vox a cambio de apoyar el proyecto de presupuestos para 2022 en la Comunidad de Madrid. El grupo que lidera Rocío Monasterio ha enviado un documento al PP con todas sus propuestas -entre las que figuran la gratuidad de la educación o la derogación de las leyes LGTBI con la aprobación de una ley de Igualdad redactada por este grupo-, algo que reivindicaba desde hace días el Ejecutivo autonómico.

"Ya hemos recibido el documento y la valoración tiene que ser necesariamente positiva porque ya desde este momento tenemos una concreción por parte de Vox de cuáles son las cuestiones en las que quieren avanzar", ha señalado este miércoles el consejero de Educación y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio. "Ya teniéndolas por escrito y concretas es el momento de negociarlas y debatirlas con ellas", ha agregado.

El Gobierno autonómico, al igual que Vox, confía en llegar a un pacto y que 2022 empiece con unas nuevas Cuentas en vigor. "Creemos que en los próximos días o semanas llegaremos a un acuerdo, aunque tenemos hasta el 21 de diciembre para hacerlo", ha señalado Monasterio desde la Asamblea, tras asistir a la Junta de Portavoces.

La líder del grupo parlamentario en Madrid, no obstante, ha deslizado algunas críticas al PP por las discrepancias que está mostrando Díaz Ayuso con Génova en torno a la elección del próximo presidente de los populares madrileños. "Crean cierta inseguridad", ha confesado Monasterio, que a la vez ha metido a la Ejecutiva de Pablo Casado en la ecuación de negociación de los presupuestos. "Llegaremos a un acuerdo con Ayuso si desde Génova no se lo impiden (...) no sabemos hasta qué punto existe la total libertad para llegar a un acuerdo con nosotros en Madrid", ha aseverado la portavoz del partido que preside Santiago Abascal.

Pocos minutos después, Monasterio ha recibido la respuesta de su homólogo popular, Alfonso Serrano, que le ha hecho un llamamiento a la tranquilidad en este sentido. "Tiene que tener la seguridad de que hay un gobierno y un grupo parlamentario que siempre afrontan con honestidad y lealtad las negociaciones que tienen que ver con los intereses de los madrileños", ha señalado el portavoz del PP en la Asamblea.