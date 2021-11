Adara Molinero habla del maltrato que sufrió de niña por parte de la pareja de su madre: "He ido al psicólogo"

Adara Molinero, que opta para entrar de nuevo en la casa de Secret Story como una de las repescadas de la edición, ha tenido tiempo esta semana para dar una exclusiva a la revista Lecturas en la que se abre en canal, hablando del drama de su vida: fue maltratada por la pareja de su madre cuando solo era una niña.

"Necesité una psicóloga para superar mi infancia", dice la exazafata. "Todo lo que he vivido, que ha sido sin querer (por parte de su madre), me ha ayudado a no repetirlo yo. Hay personas que sigue el mismo patrón. Yo no", dice rotunda Adara.

Sobre la relación con su madre, que también confesó hace un tiempo que sufrió malos tratos por parte de este novio, que no es el padre de Adara, asegura que le queda una conversación pendiente. Aún así, recuperaron la relación perdida durante meses. "Fue un día que yo estaba muy mal. Se enteró y me llamó. A partir de ahí fue como si nada hubiera pasado. Me dijo que ella había sufrido mucho", relata la televisiva.

Además, asegura que aún no ha sido capaz de hablar del tema con ella, ya que Elena, su madre, se enteró por televisión.

"Es la conversación más dolorosa que voy a tener en toda mi vida", confiesa Adara.

La concursante también aborda temas de corazón. Tras haber vivido una montaña rusa de emociones con Rodri, Adara dice de él que es el hombre de su vida: "Mi sueño es casarme con él",