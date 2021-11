La Asamblea pedirá al Gobierno central más juzgados y personal para equiparar la Región a la media nacional

El Pleno ha aprobado una moción del PP, con los votos en contra de PSOE y de Podemos (Grupo Mixto), en la que se pide hacer partícipe al Gobierno nacional de las necesidades de medios humanos y materiales que se recogen en el Pacto regional por la Justicia.

Sin embargo, desde el PSOE y Podemos se han manifestado en contra de la moción, principalmente, por el Pacto regional por la Justicia, un pacto con el que consideran que el PP con el apoyo de los tránsfugas, "solo busca confrontar para después guardarlo en un cajón".

Tanto la diputada del PSOE Virginia Lopo como el diputado de Podemos Rafael Esteban han echado en cara al PP que no se buscara acuerdos con otras fuerzas políticas para firmar el pacto regional. "El Gobierno de López Miras no quiere un pacto, solo quiere exigir, buscan la confrontación, no dialogan, no quieren acuerdos, quieren que todos pasemos por el aro de sus políticas sectarias y cortoplacistas". Además, les han exigido que "desbloqueen" a nivel nacional la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Desde el Grupo Mixto, Rafael Esteban ha recordado que lo único que pedía su partido era que se les invitara a las reuniones que se han tenido con otros colectivos para sacar adelante el pacto. Asimismo, ha indicado que un pacto por la justicia "solo tiene sentido en el ámbito estatal. Que López Miras sea valiente y negocie las transferencias en materia de justicia, como ya han hecho 12 comunidades autónomas", ha reclamado.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada del PP Miriam Guardiola ha recordado que la falta de medios afecta a la tramitación y resolución de los procesos judiciales. Según ha dicho, los juzgados de lo civil tardan más de 10 meses en resolver un asunto en primera instancia, "muy por encima de la media nacional que se encuentra en 7,4 meses y muy lejos de Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón donde tardan menos de la mitad, entre 4 y 5 meses".

Asimismo, Guardiola ha puesto de manifiesto que los ciudadanos de la Región tienen asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que Asturias dispone de casi 15 jueces por el mismo número de habitantes, 14 Cantabria o 13 Castilla y León. Algo similar sucede con el número de fiscales, donde la comunidad autónoma cuenta con un fiscal por cada 23.846 habitantes. "Se necesitarían 27 nuevas unidades judiciales y 15 nuevos fiscales para que la Región se equipare a la media nacional", ha añadido.

LENGUAJE INCLUSIVO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario VOX para garantizar el conocimiento y el correcto uso de la gramática española por la administración regional, con la prohibición del lenguaje inclusivo. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP y Cs. Por su parte, el PSOE no ha participado en la votación ni en el debate de la iniciativa como protesta contra los diputados tránsfugas.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha expuesto durante la defensa de la iniciativa que los ciudadanos "tienen derecho a hablar mal la lengua de Cervantes, si lo desea, pero a la administración pública se le debe exigir el principio constitucional de neutralidad ideológica". En ese sentido, ha abogado por que impere dicha neutralidad en el lenguaje que se utiliza.

El Pleno también ha dado luz verde a una iniciativa de Ciudadanos para pedir al Gobierno nacional la gratuidad de la AP-7 y del resto de las autopistas de la Región. El portavoz de dicho grupo parlamentario, Francisco Álvarez, ha advertido que con el pago de por pasar por estas vías "se está machacando a la clase media".

Durante la jornada también se ha aprobado una moción del PP para conseguir un pacto regional por la financiación autonómica. La diputada del PP María Dolores Valcárcel ha recordado que los grupos parlamentarios ya fueron capaces de ponerse de acuerdo casi por unanimidad en el Dictamen que elaboraron en la Comisión Especial de Financiación Autonómica.

"Estuvimos de acuerdo en blindar el estado de bienestar, en eliminar el 'status quo', en llegar a un acuerdo en la reestructuración de la deuda y en evaluar las políticas públicas como hace el Gobierno Regional", ha dicho instando a hacer lo propio y a ponerse de acuerdo a nivel regional para pedir un sistema de financiación más justo para la región.

Finalmente, se ha rechazado una moción del PSOE para pedir el mantenimiento de los docentes de refuerzo covid durante este curso.