L'Hèrcules i CF La Nucia, entre els deu clubs de futbol investigats per possible frau a la Seguretat Social

La Guàrdia Civil està realitzant inspeccions en una desena de clubs de futbol que van militar a 2ª B en els últims anys amb l'objectiu d'obtindre informació documental que poguera revelar possibles delictes de frau a la Seguretat Social i altres delictes vinculats a l'ús de diners no declarats comesos per les entitats esportives.

Les actuacions han sigut coordinades pel Departament d'Anàlisi Criminal de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil juntament amb l'Oficina Nacional de Lluita contra el Frau, amb la participació de les Unitats Orgànica de Policia Judicial d'Algesires, Cadis, Alacant, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Múrcia i Balears.

Les inspeccions, segons la Benemérita, s'estan duent a terme hui al costat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. A més de possibles delictes de frau a la Seguretat Social s'investiga altres delictes que van poder perjudicar els esportistes professionals.

Són deu els clubs de futbol sotmesos a inspecció, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació: Hèrcules d'Alacant CF i CF La Nucia, tots dos de la província d'Alacant; CD Calahorra (La Rioja), Atlético Sanluqueño CF i Real Balompédica Linense (Andalusia), Extremadura UD y Mérida AD (Extremadura), Salamanca CF UDS (Castella i Lleó), CD Atlético Baleares (Illes Balears) i Cartagena FC (Múrcia).

L'Institut Armat ha comentat, respecte als clubs alacantins, que l'operació ha sigut executada per unitats d'àmbit nacional, sense participació d'efectius de la Comandància d'Alacant, i ha assenyalat que s'estan realitzant entrades i escorcolls a les seus dels clubs amb la finalitat de comprovar documentació relacionada amb els contractes dels jugadors.

La directora general de l'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Carmen Collado, que ha presentat aquesta jornada a València una actuació conjunta amb la inspecció francesa en el marc de la lluita contra el frau laboral i en coordinació l'Autoritat Laboral Europea (ELA), ha manifestat sobre l'operació relacionada amb els clubs de futbol que es troba "en una fase molt molt inicial".

"S'acaben de realitzar les visites", ha indicat preguntada per l'assumpte. Collado ha reiterat que aquesta és una actuació de "col·laboració entre Guàrdia Civil i la Inspecció" de Treball i Seguretat Social. "S'han visitat deu clubs", ha insistit, al mateix temps que ha asseverat que "es tracta de controlar si hi ha un possible frau en la cotització a la Seguretat Social".