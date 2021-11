'Sé verlas al revés', palabras y frases que se leen igual al revés

Los palíndromos son aquellas palabras y frases cuya peculiar característica es que pueden ser leídas tanto de izquierda a derecha como a la inversa, teniendo la lectura en ambas direcciones exactamente el mismo significado.

Numerosas son las palabras que podemos encontrarnos con esta característica y cuanto menos letras tengas más fácil será de encontrar o formar. Por ejemplo, las más comunes son las de tres letras (el mínimo de caracteres necesarios para formar un palíndromo) y algunos ejemplos son: ama, ojo, oso, eme, ara, ese, efe, dad, oro, eje…

Según le vayamos incorporando letras podremos construir o encontrar palabras palíndromas más complejas, como erre, elle, arra, debed, dañad, radar, rotor, nadan, salas, somos, solos, anilina, apocopa, arenera, sopapos, reconocer, acurruca, sometemos…

El origen etimológico del término ‘palíndromo’ lo encontramos en el griego, formado por los vocablos ‘palin’ y ‘dromein’, y cuyo significado literal es ‘que recorre a la inversa’, aunque también se le da el sentido de 'volver a ir hacia atrás', 'volver atrás' o 'recorrer a la inversa'.

Muchos son los educadores que utilizan los palíndromos como forma de juego y aprendizaje entre sus alumnos, despertando la curiosidad de estos por formar palabras y frases que pueden llegar a ser sumamente ingeniosas. Existen evidencias que desde la antigüedad se utilizaba y practicaba con este tipo de juegos de palabras.

Entre las frases palíndromas más famosas que existen nos encontramos con 'dábale arroz a la zorra el abad', la cual es la más utilizada y que aparece recogida en diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como un claro ejemplo práctico.

Pero otras muchas frases también se pueden leer en ambas direcciones, siendo una de las más ingeniosas la que dice 'Sé verlas al revés', debido a que tiene una relación directa con el sentido de los palíndromos.

Otras frases palíndromas son:

'Allí ves Sevilla', 'Aman a Panamá', ‘Somos o no somos’, ‘Amó la paloma’, ‘Isaac no ronca así’, ‘Anita lava la tina’, 'A ti no, bonita', ‘Yo hago yoga hoy’, 'Ají traga la lagartija', ‘Ana lava lana, 'Yo hago yoga hoy'…

En el mundo de los números también existe algo similar por el que una cifra puede ser leída en una dirección u otra, teniendo el mismo valor, pero en ese caso no es conocido como palíndromo sino como ‘capicúa’, un término que proviene del catalán y que significa ‘cabeza y cola’.