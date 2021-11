Juzgan a un hombre por proponer sexo a una menor por dinero y a la madre de ésta por pedir dinero por no denunciar

La vista oral está señalada para este jueves 11 de noviembre de 2021, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 11 de noviembre de 2019, el acusado nacido en 1948, concertó una cita con la menor de 14 años, hija de la también acusada, para lo cual la recogió con su vehículo, que aparcó dentro del garaje de su domicilio, en Avilés. En ese momento comenzó a tocar los muslos de la menor y le propuso mantener relaciones íntimas, al tiempo que se ofrecía a darle dinero, comprarle cosas si llegaban a ser buenos amigos e, incluso, dejarle la cafetería de su propiedad si llegaban a enamorarse.

Tras esto, acordó con ella que días después alquilaría una habitación de hotel para mantener un encuentro sexual, lo cual no llegó a producirse. La menor grabó la conversación con su teléfono móvil.

La joven contó lo sucedido a su madre, y esta, el día 19 de noviembre de 2019, acudió junto a la menor a la cafetería que regentaba en acusado en Avilés y le exigió la entrega de una cantidad de dinero a cambio de no mostrar a su esposa la conversación grabada por la chica y no denunciar los hechos, a lo que el acusado no accedió.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 Avilés dictó auto de fecha 3 de diciembre de 2019, en el que se impuso al acusado la medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la menor durante la tramitación del procedimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito relativo a la prostitución y corrupción de menores y de un delito de amenazas. El hombre acusado respondería del primero de ellos y la mujer, madre del menor del segundo.

Así solicita que se condene al procesado a 4 años de prisión y a la acusada a 1 año y 9 meses de prisión.