Illueca i Lima assistiran "encantats" a l'acte 'Altres Polítiques' a "escoltar les companyes"

Així, ho ha confirmat Lima, en una entrevista a 'Les notícies del matí' d'À Punt arreplegada per Europa Press, en la qual ha assenyalat que, després de rebre la invitació d'assistència, acudirà "encantada a escoltar les companyes".

"Estic molt contenta que vinga Yolanda Díaz representant Unides Podem i que estiguen també Oltra i Colau. Tinc moltes ganes d'anar i anirem, ens han convidat i Podem estarà", ha assenyalat. En l'acte participaran també la líder de Más Madrid, Mónica García, i la portaveu del MDyC a Ceuta, Fátima Hamed.

Preguntada per la falta d'assistència d'altres líders d'Unides Podem com la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, o la número dos i ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha replicat: "Yolanda Díaz ens representa, tothom la situa en Unides Podem".

Lima, davant la possibilitat que Díaz lidere una coalició a l'esquerra, ha assenyalat que "no estem en un moment electoral, sinó d'escolta recíproca" i ha recalcat que en Podem "portem el diàleg amb les forces polítiques germanes en l'ADN".

"Sóc partidària de les aliances, hi haja eleccions o no, però quan arribe el moment, en la meua organització política la decisió la tindran els inscrits", ha explicat.

En qualsevol cas, ha apuntat que el del dissabte és "un acte més" per a ella a Valencià, "com hi ha hagut altres actes a Madrid o Barcelona que ha comptat amb altres companyes".