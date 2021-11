Ascan está retirando contenedores de basura y aún no ha facilitado la lista de trabajadores a subrogar

Así lo ha informado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha anunciado que hoy se celebrará una reunión con Ascan-Geaser, pero "viene muy tarde".

En este sentido, ha denunciado reiteradamente la actitud "obstruccionista" de la anterior adjudicataria y ha calificado de "gravísimo" el hecho de que hoy haya comenzado a retirar contenedores sin reponerlos por otros.

"No entiendo la situación en la que estamos, donde el obstruccionismo es permanente; donde a pesar de los múltiples requerimientos y notificaciones, a 12 horas del traspaso, no disponemos de la relación de los trabajadores a subrogar ni del resto de información necesaria. Es algo que solo puede responder a la voluntad de la UTE de obstruir este traspaso, que debía haber sido ordenado, y que además altera negativamente la prestación del servicio", ha declarado Igual a preguntas de la prensa.

El Ayuntamiento tampoco dispone de las fichas de los vehículos, documentación, ITV, etcétera, que debía haber facilitado Ascan-Geaser, y que no se han podido revisar ni inspeccionar de cara a su incorporación al servicio en tiempo. Ello ha obligado a Cespa a alquilar maquinaria, un gasto "innecesario" si la UTE hubiera cumplido su obligación, y que se le repercutirá en el expediente por daños y perjuicios a la empresa saliente, ha asegurado Igual.

Además, la alcaldesa ha denunciado que hoy "se está desatendiendo un servicio público". A primera hora, el Ayuntamiento ha conocido el hecho "gravísimo" de que Ascan ha comenzado a retirar de la calle contenedores sin reponerlos por otros. "Tenemos constancia de varios camiones de la empresa que está retirando los contenedores", ha señalado.

La regidora se ha puesto en contacto con un directivo de la empresa al que ha advertido de que no pueden retirar los contenedores porque "es un servicio esencial" y le ha pedido que "con carácter inmediato" procedan a reponerlos "porque puede haber un problema de salubridad".

El Ayuntamiento ha movilizado a la Policía Local para que controle los contenedores y levante atestado de los hechos. Según la información municipal, se han retirado en las zonas de Rucandial, Monte, Cueto, Peñacastillo y San Román.

Ante estos hechos, la alcaldesa ha pedido a los ciudadanos que esta noche, "si no hay contenedor, pongan la basura donde estaba, que la empresa entrante estará al servicio para recoger lo mejor posible".

Igual ha reiterado que el objetivo de la situación actual es que "Santander esté limpia, y todo se está haciendo encaminándonos todos a este objetivo".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento ha recibido hoy un nuevo pronunciamiento del juzgado después de que la UTE tratara de impedir el traspaso de empresas solicitando unas medidas cautelarísimas que no se estimaron y que pasaron a ser cautelares, que son las que se han desestimado hoy, por lo que "el juzgado no ve impedimento para el traspaso de empresas" que se hará esta noche.

"El único objetivo es que Santander esté limpia y por eso estamos trabajando, pero no nos lo ha puesto fácil" la empresa, ha lamentado Igual, que ha recordado que el proceso "comenzó con mal pie", pues la UTE no atendió las notificaciones municipales. "Y hoy, a horas del traspaso, ni hay información de trabajadores ni de vehículos y se está además desatendiendo el servicio público", ha remarcado, subrayando que al retirar los contenedores de la calle "se está castigando a los santanderinos una vez más".

"No puede ser, y me imagino que hoy va a ser un día difícil, pero también pondremos ese extra para que por la noche se pueda retirar la basura y, si no hacen caso al requerimiento de poner los contenedores, se recogerá la basura que los santanderinos dejen donde ayer han tenido un contenedor", ha señalado.

TRABAJADORES

Respecto al hecho de que Cespa no haya podido aún subrogar a los más de 300 trabajadores del servicio, Igual confía en que Ascan-Gesaer facilite la lista "a última hora" del día. Para poder prestar servicio, la empresa entrante está "sobradamente preparada" para realizar la tramitación administrativa "con la máxima celeridad".

En este sentido, ha recordado que el alta en la Seguridad Social es "inmediata", con lo que en cuanto dispongan del listado podrán hacerlo "con todos" los trabajadores, con más personal en las oficinas de gestión. "Estimamos que se puede hacer".

En cuanto a la normalidad en el servicio de recogida, Igual ha señalado que la situación ha obligado al Ayuntamiento a tener "varios planes" pero "lo oportuno es que se dé esta tarde el listado de trabajadores", opinión que sustenta en el segundo pronunciamiento judicial conocido hoy.

Con todo, ha asegurado que habrá personal en las calles recogiendo la basura. "De lo que quiero estar segura y en lo que quiero confiar como alcaldesa es que una empresa cántabra va a facilitar, aunque sea tarde, los datos que debe. Pero no por el Ayuntamiento sino por los santanderinos y por los 300 trabajadores".

"Yo no tendría a 300 familias en la incertidumbre en que están en este momento", ha subrayado.

Respecto de las denuncias de trabajadores que dicen no haber cobrado el sueldo del mes de octubre, Igual ha recordado que es Ascan y no el Ayuntamiento el que les debe el sueldo. "Nosotros pagamos a la empresa periódicamente y hoy la factura se va a pagar pero sin relación con lo que la empresa deba a los trabajadores".

"Si fuese cierto lo que nos trasladan los trabajadores de que en este momento la empresa no tiene liquidez, como va a recibir un pago hoy del Ayuntamiento, esa excusa tampoco será válida. Si la única razón es que no tienen liquidez, mañana la van a tener y entonces confío en que haya otra razón o paguen a los trabajadores", ha concluido.