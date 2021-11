La campaña especial sobre patinetes eléctricos y bicicletas deja en Jaén 180 vehículos controlados y doce multas

De este modo, la Jefatura del citado cuerpo se ha sumado a una iniciativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se ha desarrollado mediante el establecimiento de controles repartidos por distintos puntos de la capital y con la que se ha reforzado los servicios habituales de los policías locales para velar por el cumplimiento de la normativa que afecta a este tipo de vehículos.

Como resultado de la campaña se han controlado 150 patinetes eléctricos y 30 bicicletas, en total 180 vehículos, y se han abierto doce expedientes sancionadores, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento jiennense.

En concreto, en el caso de los vehículos de movilidad personal, seis sanciones han correspondido a usuarios que circulaban por aceras y zonas peatonales, dos por no respetar una señala de circulación prohibida, otras tantas personas han sido multadas por circular en el mismo VMP cuando ello no está permitido, y una se ha interpuesto por el uso de auriculares. A estas hay que añadir una multa a un ciclista por no respetar una señal de circulación prohibida.

Desde la Policía Local se ha recordado que los conductores de VMP y bicicletas deben observar las disposiciones del artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación, así como el resto de las normas vigentes de tráfico, que le sean de aplicación al tener ambos la consideración de vehículos.

Entre estas disposiciones, ha resaltado las siguientes conductas sancionables: circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por litro, que es la reglamentariamente establecida o hacerlo con presencia de drogas en el organismo y transportar en el vehículo un número de personas superior al de plazas autorizadas.

También está penalizado conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción, además de usar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido.

Igualmente, es sancionable conducir de modo negligente, al no haber adoptado la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno que a consecuencia de ello se pudiera producir y, además, durante la noche o en situaciones de escasa visibilidad, no dispone de ningún tipo de alumbrado operativo y sin que el usuario porte prendas u elementos reflectantes que permitan ser visto por el resto de los conductores.