Atresmedia pone fecha al documental 'Pongamos que hablo de Dulceida'

Atresmedia ha anunciado que la nueva temporada de Pongamos que hablo de arrancará el próximo 21 de noviembre y tendrá como protagonista a Dulceida, influencer pionera en España y muy presente en el universo de la crónica social.

El documental, que podrá verse en Atresplayer Premium, estará conducido por el periodista Iñaki López, que repasará la trayectoria profesional de la catalana y ahondará en su faceta más personal.

Además, Pongamos que hablo de Dulceida contará con la participación de personalidades conocidas como Mercedes Milá, Ana Guerra, Madame de Rosa, Jedet, Carolina Iglesias, Mara Torres, Álvaro Mel, Dani Mateo o Chenoa.

Tras la emisión de las primeras entregas, que giraban en torno a la figura de Joaquín Sabina, Pedro Almodóvar, Mecano, Penélope Cruz, Julio Iglesias, Camela y Ronaldo, el espacio producido por Atresmedia en colaboración con Happy Ending tendrá tres episodios que estarán dirigidos por Alberto del Pozo.

Dulceida dio sus primeros pasos en el mundo de la moda al abrirse en 2009 un blog a modo de hobbie. Por aquel entonces soñaba con ser actriz, aunque el camino al éxito lo estaba trazando desde el escenario de Internet, donde vio cómo iba acaparando cada vez más seguidores.

Así lo afirma su madre, Anna Pascual, en el documental: "Una tienda le ofreció 300 euros por hacerse fotos con sus productos, yo no me lo creía". Esta fue una de las primeras oportunidades que la empresaria tuvo durante sus inicios. Por aquel entonces no se hablaba de influencers, pero ella estaba participando en el nacimiento de un fenómeno que, ahora, se ve a diario en las redes sociales.

La creadora de contenido dispone, además, de su propio festival, el Dulceweekend, que se celebra desde 2016. Y también dirige Dulceida Shop, su marca de ropa y productos; e In Management Agency, una agencia de influencers que representa a nombres conocidos, como Susana Molina, Anabel Pantoja, Gigi Vives o Gerard Estadella.

Más allá del éxito que le brindan sus proyectos y de las colaboraciones con marcas de moda, la vida personal de Dulceida ha copado los titulares de la prensa del corazón en los últimos meses a causa de su separación de Alba Paul.