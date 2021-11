VÍDEO: Page rechaza la ley de universidades, le resta credibilidad y pide renegociarla en Conferencia de Presidentes

Durante un acto junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, García-Page ha abundado en que siempre habrá cosas que cambiar "si no se generan consensos".

"En la parte que me corresponde, me interesa una posición conjunta, y estoy en disposición de reclamar que el proyecto de ley sea tratado en Conferencia de Presidentes", ha aseverado, añadiendo que "el Estado no puede invitar y que paguemos los demás, no puede regular sin compromiso financiero". "Los que hacen leyes tienen que tener además de competencia, responsabilidad económica, porque si no, es muy fácil", ha lamentado.

Este extremo es "muy importante" y ahora la región está dispuesta a tener "una posición clara y rotunda respecto a este planteamiento".

Castilla-La Mancha "no ha sido preguntada" ante esta ley, "las pocas consultas que ha habido han sido genéricas y superficiales, y no se ha entrado en harina".