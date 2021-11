'Sexbook', una història il·lustrada de la sexualitat per a "obrir la conversa i ser una mica més lliures"

El volum, que publica Lumen, fa un ampli recorregut que abasta des de les venus paleolítiques fins al sexe en temps de pandèmia, passant per l'art eròtic japonés, la vida sexual dels filòsofs, el travestisme en l'antiga Roma, el lesbianisme en l'Edat Mitjana, els bars gais del segle XVIII, les teràpies de conversió, la píndola, la sida, el 'destape' rus, l'asexualitat, la viagra, el 'tuppersex' o el 'twerking'.

La historiadora de l'art establida a València María Bastarós i l'historiador castellonenc Nacho M. Segarra expliquen a Europa Press que 'Sexbook' arranca d'un llibre previ, 'Herstory, una historia ilustrada de las mujeres'. En aquesta ocasió, adapten l'estructura d'eixe llibre però aplicant-la a un tema nou com és el de la sexualitat.

"En ser un llibre de divulgació, que valora molt, no només l'humor sinó també el valor de les anècdotes però que també vol aportar elements nous a la discussió actual sobre sexualitat -per exemple, el tema de les identitats sexuals-, la documentació ha sigut molt eclèctica. Des d'articles de premsa, acadèmics fins a enciclopèdies passant per pel·lícules, documentals o biografies", relaten.

El procés d'elaboració els ha permès constatar "com d'oblidada, fragmentada i silenciada ha estat la història de la sexualitat". Per açò, consideren que "un llibre que conta eixa història amb textos breus, xicotets fragments, que units en temes que es repeteixen -com la negació del placer femenins- i que ens donen una visió global créiem que era molt encertada".

Els autors asseguren que han intentat que l'àlbum tinguera un enfocament "relaxat". "Hem intentat narrar aquesta història de la sexualitat d'una manera rigorosa, detallat però com si explicares a una amiga una cosa molt interessant que has llegit mentre et prens una cervesa", asseveren.

Així mateix, fan notar que ser un llibre de divulgació té també "un objectiu clar: ensenyar els temes principals i, en certa manera, obrir la curiositat perquè els lectors investiguen pel seu compte a partir d'eixos fils que presentem. És un llibre que no intenta fer història d'una manera asèptica: mirem la història des del present i volem aportar dades per a la conversa actual sobre sexualitat".

Preguntats pels tabús socials que encara envolten aquests assumptes, Bastarós i Segarra comenten que la sensació que han tocat un tema delicat la comencen a tindre ara. "La manera en què certes xarxes socials com Instagram tracten els temes sobre sexualitat ens han donat una clau de quin tipus d'exposició pot tindre el llibre. Enfront d'eixes censures parcials, confiem molt en el boca-orella, que ha sigut un mètode tradicional amb el qual certs temes sobre sexualitat, com el plaer femení, han sigut tractats socialment", assenyalen.

En aquest punt, reconeixen que "és veritat que hi havia un tema delicat des del principi: el llibre pretén unir una història de la sexualitat femenina, una història de les identitats LGBTQ i una història de la sexologia que ens ha servit per a parlar dels grans estudis sobre heterosexualitat". "D'aquesta manera -continuen- volíem reconstruir ponts i reivindicar una història que unira la història feminista amb la història trans en un moment de reacció anti-trans a l'Estat espanyol".

"ESTAT DE GRÀCIA"

Els autors es mostren convençuts que la il·lustració és una bona ferramenta per a ampliar els públics de certs temes i, en aquest sentit, subratllen l'"estat de gràcia" en què es troba la seua companya Cristina Daura.

"Obri tot un ventall d'il·lustracions per a completar la informació que donem, des d'imatges més explicites fins a més simbòliques. Creiem que està en un moment vital vibrant que es transmet en l'experimentació amb colors. Està pletórica!", exclamen.