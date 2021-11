La 'no boda' de Kiko Rivera e Irene Rosales está dando mucho que hablar. En la mañana de este miércoles, Isa Pantoja ha confirmado en El programa de Ana Rosa que ella tampoco sabía que estaba asistiendo a una 'no boda'. Además, la hija menor de Isabel Pantoja ha señalado que ella pensó que la pareja ya había acudido al juzgado antes de la celebración del enlace.

Pese a que Irene Rosales confesó que ella sí era consciente de que no habían formalizado legalmente el enlace, los rumores de un supuesto engaño por parte de Kiko Rivera a su actual esposa no han dejado de dispararse.

Ahora ha sido la hermana menor del DJ la que ha confirmado que ella creyó que su hermano y su cuñada habían "hecho como Anabel y Omar" y, días antes de la celebración, habían acudido a un juzgado a casarse legalmente, "que es lo normal en una boda civil".

La joven ha explicado, además, quién la felicitó por su cumpleaños, que decidió celebrar con su hijo, su pareja y algunos amigos íntimos. A través de las redes sociales, Isa recibió las felicitaciones de Dulce y Anabel Pantoja. La joven ha confesado, además, que sí recibió un mensaje de Whatsapp "muy bonito" por parte de su madre. Por su parte, Irene Rosales, quien se había comprometido a enviarle un mensaje, sí envió un mensaje a su cuñada.

"Mi hermano está en paradero desconocido para mí", no me felicitó en ningún momento. "Aunque antes de un mensaje de felicitación me gustaría hablar con él", ha reconocido Isa.