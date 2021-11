Sánchez impone "salvar el acuerdo" con el PP para renovar el TC pese a las duras críticas de PSOE y UP a un magistrado

"No me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el PP para el Tribunal Constitucional, pero el deber del Gobierno es salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales". Con esta frase, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó poner orden y garantizar la "responsabilidad" del PSOE y Unidas Podemos de cara a la votación de este jueves, cuando los partidos de la coalición tendrán que refrendar el pacto alcanzado en octubre con el PP para renovar el TC y otros órganos constitucionales, un acuerdo que en los últimos días se ha enturbiado por las duras críticas de socialistas y morados a uno de los magistrados propuestos por los populares, Enrique Arnaldo.

El Pleno de la Cámara baja votará los aspirantes acordados por PSOE, PP y UP para renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y una parte del Constitucional, que tenían su mandato caducado. El acuerdo entre socialistas y oposición es obligado, ya que para proceder a los nombramientos se necesita el voto de 210 diputados (la coalición tiene apenas 155, y sin el concurso del PP o Vox tiene imposible alcanzar esos tres quintos), y se cerró el 14 de octubre. En el caso del Constitucional, que es el que ha suscitado la polémica de última hora, los partidos pactaron incluir en el tribunal a dos magistrados a propuesta de la coalición –Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán– y dos a propuesta del PP –Concha Espejel y Enrique Arnaldo–.

Sáez fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001 a propuesta de Izquierda Unida y es magistrado de la Audiencia Nacional; Montalbán, por su parte, fue presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entre 2008 y 2013; y Espejel era hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y fue recusada para juzgar el caso Gürtel por su posible parcialidad hacia el PP. Sin embargo, es Arnaldo –catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos– el nombre sobre el que se ha centrado la polémica, tras conocerse que colaboró reiteradamente con la Fundación FAES y que administraciones del PP contrataron a una empresa del magistrado entre 2003 y 2008 por un importe próximo a un millón de euros.

El candidato se defiende

En su comparecencia ante el Congreso la semana pasada–un trámite formal por el que tienen que pasar todos los candidatos–, Arnaldo defendió su "honestidad" y "imparcialidad" como jurista negando cualquier vinculación con los populares. "No tengo amigos en la política, nunca he recibido instrucción alguna de ningún partido ni la aceptaría, no soy persona que reciba mandatos ni instrucciones, soy y me siento plenamente independiente sin equipajes ni peajes", dijo el magistrado, para quien "la imparcialidad no se percibe por una conferencia o una publicación".

A preguntas de los grupos, admitió haber acudido a FAES –la fundación que lidera el expresidente José María Aznar– "en algunas ocasiones" para participar en debates de la misma forma que ha participado en "más de 400 foros de debate en España e Iberoamérica de distinto signo", dejando claro que nunca ha militado en ningún partido.

Críticas de PSOE, UP y sus socios

Los argumentos de Arnaldo, sin embargo, no convencieron a socialistas como el diputado Odón Elorza, que llegó a afirmar que el magistrado "no debería ocupar ese puesto" y que "es un indignidad para la institución y para el propio Congreso que lo tendrá que votar", pues tiene unos "vínculos políticos claros y continuados con FAES durante muchos años". El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, sostuvo por su parte que hay que ser "responsables" y "respetuosos" con los pactos, en la línea del Gobierno, cuya portavoz, Isabel Rodríguez, ha argumentado en varias ocasiones que el Ejecutivo sólo se responsabiliza de los nombramientos que han propuesto PSOE y UP. "Si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pues pregunte a esas formaciones", replicó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta segunda y líder del espacio morado, Yolanda Díaz, dijo este miércoles que el PP, al elegir a Arnaldo, pone "en riesgo la presunta independencia" del Tribunal Constitucional. Mucho más críticos fueron Gabriel Rufián (ERC), que tachó de "cobarde" al PSOE por mantener su apoyo al aspirante popular, e Íñigo Errejón, de Más País, que dijo no entender "los votos vergonzosos" e en que "Arnaldo no es idóneo".