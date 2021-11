La Crida pel Finançament anirà a les manifestacions del 20N però amb pancarta pròpia

La Crida pel Finançament ha decidit sumar-se a les manifestacions unitàries del dissabte 20 de novembre a Alacant, Castelló de la Plana i València contra l'infrafinançament autonòmic, una convocatòria de la plataforma Per un Finançament Just quatre anys després de la gran marxa de 2017.

Això sí, aquesta entitat avança que participarà amb pancarta pròpia i amb un bloc unitari de les organitzacions que la formen (Intersindical Valenciana, Decidim, Demòcrates Valencians, Esquerra Republicana del País Valencià i col·lectius d'àmbit local).

En un comunicat, la Crida defén que va ser "la primera" plataforma a proposar una gran manifestació que traguera al carrer la reivindicació de la necessitat dels valencians de gestionar directament els seus impostos i inversions i posar fi a l'"espoli", reivindicant la sobirania fiscal per a la Comunitat.

Encara que no forma part de la plataforma Per un Finançament Just, l'organització entén que no es pot permetre no eixir al carrer per a, "tot i que amb matisos, reivindicar la fi d'un sistema de finançament que empobreix els valencians".

Així convida tots els col·lectius que treballen per "la fi de l'espoli fiscal i per la necessitat d'una Hisenda pròpia valenciana" a sumar-se a les manifestacions del dia 20 dins del seu bloc unitari.