Barbón apunta que no se podrá aprobar la oficialidad sin acuerdo en la izquierda sobre las condiciones de Foro

Así, ha señalado que no se podrá aprobar la oficialidad sin un acuerdo entre las formaciones de izquierdas sobre las condiciones de Foro, que incluyen rebajas fiscales. El presidente ha apuntado ante IU que se requiere un acuerdo entre los cuatro grupos parlamentarios favorables a abordar la reforma estatutaria -PSOE, Podemos, IU y Foro- para poder alcanzar la mayoría necesaria de 27 escaños.

"No es que no queramos, es que no podemos porque no sumamos 27", ha apuntillado, instando a no confundir procesos, diferenciando el debate presupuestario del debate sobre la fiscalidad ligado a la oficialidad. Así, ha confirmado ante IU que los socialistas están "dispuestos a hablar" sobre las condiciones de Foro.

Igualmente, Barbón ha asegurado que está cumpliendo con su compromiso electoral de abrir el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía pese a la compleja situación generada por la pandemia de coronavirus.

El presidente ha contestado así a Ángela Vallina, que le preguntó "qué quiere decir cuando afirma que ya cumplió con su compromiso en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias".

La portavoz de IU ha lamentado que el asturiano esté siendo motivo de "enfrentamiento" en el parlamento asturiano cuando no era así desde hace mucho tiempo, al tiempo que ha animado al presidente a definir "qué modelo de Asturias queremos en España y en Europa".

De este modo, Vallina propone un proceso "ágil y claro" para la reforma del Estatuto, así como definir un modelo jurídico de oficialidad, reiterando que su formación acepta la condición de voluntariedad y que la Ley de desarrollo se apruebe por mayoría reforzada de 3/5 de la Junta.

El reto demográfico y el marco fiscal son otros aspectos que desde IU consideran que deben tratarse en la reforma, al tiempo que instan al Gobierno "a responder con números sobre los coste de la oficialidad", al considerar que "todas las inversiones culturales son productivas para la comunidad"