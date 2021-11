CCOO se concentra ante la sede de a Delegación de Gobierno en Aragón para pedir más salarios y menor temporalidad

El sindicato ha entregado un documento con sus reivindicaciones "a la Delegación de Gobierno, como se ha hecho también a la ministra de Hacienda y Administraciones", ha afirmado la secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Aragón y coordinadora del Área Pública, Delia Lizana.

La concentración es "una réplica de las movilizaciones" que está realizando el sindicato en el resto del país "por la recuperación de nuestros derechos", ha explicado la coordinadora del área pública de CCOO Aragón.

Lizana ha afirmado que los empleados públicos "llevan sufriendo siete años" en los que se han ralentizado las subidas salariales, y ha reivindicado "la categoría de esenciales de los servicios públicos", de los que, ha apuntado, han llegado a esta pandemia "mermados por los recortes económicos".

La representante sindical se ha referido a los esfuerzos hechos "tanto en la Sanidad como en los empleados públicos que han tenido que tramitar todos los expedientes de Regulación de Empleo", así como "los compañeros de Enseñanza".

PRESUPUESTOS GENERALES

Lizana ha justificado la campaña de movilizaciones para "acompañar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado", en cuya propuesta, el Gobierno central recoge "de manera unilateral" un incremento salarial de "un dos por ciento para todos los empleados públicos", una decisión con la que "no estamos de acuerdo", ha remarcado.

"Es el el momento de recuperar los derechos que se nos arrebataron", ha enfatizado la coordinadora, quien ha mencionado que "hay profesionales que todavía no han recuperado en la totalidad de sus pagas extraordinarias".

Lizana ha criticado igualmente la "alta temporalidad" en la Administración Pública que "debe corregirse", ha declarado que "el Gobierno de España no es un buen empleador" y le ha reprochado no saber "estar a la altura" por no reconocer a los empleados públicos que "han estado dando la cara durante lo peor de la pandemia".

"Creemos que es el momento de reconocer nuestro trabajo", ha subrayado la representante de CCOO Aragón, quien también se ha referido al Gobierno autonómico, al que ha criticado que "los presupuestos sean una réplica de los del año 2012".

Frente a esta situación, Delia Lizana ha defendido que "estamos en un momento de recuperación económica y eso es necesario que se plasme en los empleados públicos".