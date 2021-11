Una conservadora diu que l'IVAM no va comprar el Gran Relleu de 1996 que va oferir el fill de Rueda

Una conservadora i excap de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ha afirmat que el museu no va comprar el Gran Relleu de l'any 1996 elaborat per l'escultor Gerardo Rueda i que va oferir el seu fill en una carta a l'aleshores directora Conselo Ciscar: "Era una còpia".

Així s'ha pronunciat Marta Arroyo en la seua declaració com a testimoni en la sisena sessió del juí que se segueix a l'Audiència de València contra Ciscar, l'ex director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda, per la peça 2 del cas IVAM. En ella, s'investiga un presumpte frau milionari amb l'adquisició de reproduccions d'obres de l'escultor mort Gerardo Rueda.

Arroyo, llicenciada en Belles Arts, ha manifestat que va entrar en 1995 en l'IVAM com a conservadora i en 2001 va ascendir a cap de l'àrea tècnica i artística. Allí va estar només quatre anys, atès que en 2005 va renunciar al seu lloc i es va quedar com a conservadora: "Em vaig anar perquè no compartia els gustos artístics ni la gestió". Interpel·lada per si tenia mala relació amb Ciscar, ha dit: "Preferisc parlar d'incompatibilitats".

Sobre les obres de Rueda, en concret, la del Gran Relleu, se li ha exhibit a la testimoni una carta que va enviar José Luis Rueda a Ciscar en la qual li deia textualment: "Em pose en contacte amb vosté per a oferir en venda, al museu, l'obra del Gran Relleu (1995-1996). Vull informar-li que aquesta obra va ser realitzada pel seu autor precisament amb destinació a l'IVAM de València, en ocasió de l'exposició antològica que sobre la seua obra es va dur a terme al museu entre març i maig de 1996".

Sobre aquest tema, se li ha preguntat si finalment el que va adquirir l'IVAM era eixa obra original de 1996, a la qual cosa la testimoni ha dit que "no": "El Gran Relleu no era l'original de Rueda, el que va fer ell. L'original va ser el que va exposar en vida en 1996". "El que l'IVAM compra és una còpia realitzada 'a posteriori' no el que es va fer per a l'exposició de 1996".