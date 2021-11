Una conservadora afirma que el IVAM no compró el Gran Relieve de 1996 que ofreció el hijo de Rueda: "Era una copia"

Así se ha pronunciado la testigo, Marta Arroyo, en su declaración en la sexta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Ciscar, el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, por la pieza 2 del caso IVAM, relativa a un presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.

La pieza principal del procedimiento, centrada en presuntas irregularidades de Ciscar para promocionar la carrera artística de su hijo, Rafael Blasco, conocido como 'Rablaci', acabó en septiembre con una conformidad: Ciscar reconoció que malversó y aceptó la pena de un año y medio de cárcel -frente a los 12 que le pedían-.

En la pieza de Rueda, la Fiscalía reclama para Ciscar la pena de seis años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Para Lledó pide cinco años y seis meses de cárcel y multa de 63.000 euros; y para Rueda, cinco años por un delito continuado de malversación. Además, solicita una indemnización para el IVAM de 3.456.876 euros.

La testigo, licenciada en Bellas Artes, ha manifestado que entró en 1995 en el IVAM como conservadora y en 2001 ascendió a jefa del área técnico-artística. Allí estuvo solo cuatro años puesto que en 2005 renunció a su puesto y se quedó como conservadora: "Me fui porque no compartía los gustos artísticos ni la gestión". Interpelada por si tenía mala relación con Ciscar, ha dicho: "Prefiero hablar de incompatibilidades".

Sobre las obras de Rueda, en concreto, la del Gran Relieve, se le ha exhibido a la testigo una carta que envió José Luis Rueda a Ciscar en la que le decía textualmente: "Me pongo en contacto con usted para ofrecer en venta, al museo, la obra del Gran Relieve (1995-1996). Quiero informarle de que esta obra fue realizada por su autor precisamente con destino al IVAM de València, con ocasión de la exposición antológica que sobre su obra se llevó a cabo en el museo entre marzo y mayo de 1996".

Al respecto, se le ha preguntado si finalmente lo que adquirió el IVAM era esa obra original de 1996, a lo que la testigo ha respondido que "no": "El Gran Relieve no era el original de Rueda, el que hizo él. El original fue el que expuso en vida en 1996". "Lo que el IVAM compra es una copia realizada 'a posteriori' no el que se hizo para la exposición de 1996".

