Berto Romero, convertido en Bill Gates, cuenta la verdad sobre los microchips y las vacunas en 'Late Motiv'

El cómico Berto Romero volvió a Late Motiv (Movistar+) con otra de sus imitaciones, esta vez metido en la piel del creador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates.

Berto Romero comenzó la entrevista haciendo ver que los informáticos son unos "fuckers" o personas con muchas relaciones sexuales, a pesar del mito de que son personas asociales y poco fogosas.

El Bill Gates de Late Motiv no fue solo a su entrevista con Andreu Buenafuente, pues llevó con él el clip con ojos que simbolizaba el antiguo asistente de Windows.

"Odio a Steve Jobs, ojalá se muera", dijo el falso Bill Gates sobre el creador de Apple. "Steve Jobs saca lo peor de mí, normalmente soy una buena persona, soy un filántropo", añadía el imitado.

Pero seguramente el tema más esperado fue el de esos supuestos microchips que los conspiracionistas piensan que se inyectan junto con las vacunas para controlar a los seres humanos.

"Diseñamos vacunas contra la covid que insertan microchips", decía de pasada Bill Gates. "He implantado chis en la vacuna. Pero no es nada, son pequeñitos, como media uña. Fue porque teníamos muchísimos, son muy pequeños, pero me ocupaban tres palés y le dije a mi gente que los metíamos con la vacuna, que no se iba a notar y que me liberaba un hueco"

"Es broma, son para controlar a la gente. Pero tranquilos, si casi no lo uso", confesaba el Bill Gates de Berto Romero.

A continuación el personaje sacó un mando a distancia con antena y se puso a manipularlo. Al ponerlo en modo "pánico" el público, compinchado, comenzó a gritar, igual que cuando puso "risas" y otras reacciones.