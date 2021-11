Isabel Díaz Ayuso admite que fumó algún porro cuando era estudiante, pero llegó a una firme conclusión: "Lo tuve claro"

En su exitosa visita a El hormiguero -opción líder de la noche televisiva del martes-, Isabel Díaz Ayuso se sinceró sobre un tema por el que fue cuestionada por Pablo Motos.

El valenciano le preguntó si alguna vez se había fumado "un cigarrito de la risa". Entonces, Ayuso contestó afirmativamente. "Lo probé durante la época del instituto, pero tuve tan claro que era un problema que nunca volví a fumar un cigarrito de la risa", dijo la polémica.

"Me preocupa que se hable ahora de esto de forma frívola", añadió, "diciendo casi que tiene un fin terapéutico, diciendo a la gente que son casi sanos, cuando es lo contrario", añadió.

"No conozco a nadie que a lo largo de los años si ha estado fumando periódicamente, a lo largo de los años, no se haya quedado al final con algún tipo de ", argumentó la política, que dejó ahí su explicación.

Su lado más íntimo

Aunque habló con Pablo Motos sobre la actualidad política del país y de su propio partido, el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid también tuvo tiempo para mostrar su faceta más personal.

"Soy callejera, tabernaria y pandillera", dijo de sí misma. "Me gusta muchísimo andar por Madrid, la gente te cuenta cosas y te ayuda mucho como brújula", sostuvo sobre sus hábitos de vida.

Entonces, el valenciano quiso interesarse por su salto a la fama, reflejado en que ahora ha pasado a ser objetivo de la prensa del corazón y de los fotógrafos.

"Ahora eres famosa. Te fuiste de vacaciones con tu chico y los paparazzi te siguieron. ¿Cómo fue encajar eso?", le preguntó Motos.

"Un horror. Yo respeto todas las formas de periodismo, pero a mí no me gustan los saraos. Ni esos saraos ni soy amiga de la fiesta. Soy tremendamente previsible, me gusta llegar a mi casa a cenar".