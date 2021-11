Loco Club llança una campanya per a incentivar la música en sales

La campanya aprofundeix "en els llocs comuns del públic, on la música és la connexió". "Persones diferents davat d'un escenari coregen una tornada, paguen per veure una banda, compren discos i samarretes i comparteixen un mateix sentiment", expliquen els responsables de la sala en un comunicat.

La iniciativa, que s'emmarca dins de la presentació de la nova temporada de Loco Club, "reforça el seu compromís amb la música en directe i el públic amb una previsió de vora 200 concerts anuals programats, ampliació d'horaris i oferta gastronòmica".

Entre els artistes confirmats per a 2021 i 2022 s'han anunciat el cantant nord-americà de soul Lee Fields; els també americans Supersuckers; Cordovas, des de Nashville, o els espanyols Corizonas.

Des de 2009, Loco Club treballa a establir una comunitat d'amants de la música en directe i en la seua nova temporada facilita la seua experiència perllongant els horaris, abans i després dels concerts, i elaborant un menú exclusiu en col·laboració amb Delipop Catering i Baovan.

FESTA D'INAUGURACIÓ "AMB SEGELL AMERICANA"

Loco Club inaugura la seua temporada demà dijous, amb el concert de Red Beard, referents del rock meridional a nivell estatal. La banda canària visitarà per primera vegada València i presentarà els temes del seu nou disc, 'It Ain't Been Easy'.

Des de la seua formació en 2014, Red Beard ha passat per escenaris nacionals i internacionals i ha fitxat pel segell multinacional Peer Music, especialista en southern rock. Des d'aleshores s'ha guanyat el respecte de públic, mitjans i crítica.

Abans del concert, podran degustar-se tacs i pastrami de Delipop Catering i Baovan, i després, sessió de discos amb temàtica americana. Les entrades poden adquirir-se en