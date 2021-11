Casado acusa a Sánchez de "insensible", de "empobrecer a los españoles" y sugiere más nucleares para bajar la luz

Cada debate en el Congreso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, se convierte en un cruce de duros reproches en relación a la situación política general, y el de este miércoles no fue una excepción. Pese a que la discusión era sobre el último Consejo Europeo, Casado acusó a Sánchez de ser un "insensible" por "presumir" de la recuperación económica de España en la situación actual, y cargó contra él por "empobrecer a los españoles" tanto con los impuestos como a través de la inflación. Además, el líder del PP criticó la subida imparable del precio de la luz y sugirió que España debería invertir más en energía nuclear.

Casado intervino justo después de que Sánchez pronunciase un discurso optimista y también centrado en la política nacional, en el que presumió de la baja incidencia de la Covid en España, de la "robusta" recuperación que, dijo, encara el país, y de que -según sostuvo- el Gobierno esté evitando que el alza del precio de la luz en el mercado mayorista afecte a las familias. Para el líder del PP, esa visión positiva del presidente del Gobierno no es más que "cinismo", y afeó a Sánchez que "venga aquí a decir que lo ha hecho fenomenal" cuando es "la oveja negra de Europa".

"Es usted el cuello de botella de la recuperación en España", espetó Casado al presidente en un discurso en el que recordó varios datos económicos negativos, como el aumento de la deuda pública o la tasa de desempleo y paro juvenil, para cargar contra la "supuesta recuperación" que, dijo, vende el Gobierno. "Intentan ustedes cuadrar a martillazos las cuentas empobreciendo a los españoles, con la inflación, que es el impuesto de los pobres, o directamente a sablazos" fiscales, denunció el líder del PP.

En clave económica, el discurso de Casado fue muy similar al que pronunció hace apenas unos pocos días, también en el Congreso, durante el debate de totalidad de Presupuestos Generales del Estado. De hecho, el líder del PP criticó las cuentas asegurando que están "pactadas con los partidos más radicales del espectro parlamentario en Europa". Y, como durante toda la legislatura, afeó a Sánchez que negocie con EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos. "¿No le da vergüenza que los que defienden el asesinato de 14 concejales socialistas digan que tienen feeling con usted", espetó.

Asimismo, Casado cargó contra la subida del precio de la electricidad, apenas unos minutos después de que Sánchez se reafirmase en su promesa de que los españoles no pagarán este año más por la luz que en 2018, descontado el efecto de la inflación. El líder del PP despreció la apuesta del Gobierno por impulsar las energías renovables y aseguró que "la energía verde no puede ser al mismo tiempo barata y abundante". Y, por ello, sugirió que el Ejecutivo debería impulsar la energía nuclear como hará Francia. "¿Por qué no hace usted como [el presidente francés Emmanuel] Macron?", preguntó a este respecto Casado.

"Su supuesta recuperación se fía a ser el coche escoba de los radicales", resumió Casado, que quiso reivindicar al PP como alternativa al Gobierno. "Nosotros recibimos un país quebrado, al borde del bailout, y todavía vienen aquí a presumir de cómo dejaron España quebrada", criticó el líder de la oposición, que afirmó que si Sánchez "no quiere, o no sabe, modernizar España para salir de la crisis" ya vendrá el PP "por tercera vez a hacerlo después de la quiebra de un Gobierno socialista".

