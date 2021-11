Pete Davidson juega al despiste al ser preguntado por su romance con Kim Kardashian

Suele ser una prueba inequívoca de que una relación va viento en popa. Porque de otro modo con reírse de la pregunta y explicar de una vez por todas que no está más o menos resuelto el asunto. Pero si en lugar de decir si estás saliendo o no con Kim Kardashian, la respuesta, como en el caso de Pete Davidson, es irse por las ramas, ahí hay dragones.

Los rumores y las fotografías son ya tan vox populi que es imposible que si el humorista del Saturday Night Live, que en una semana cumplirá 28 años, va como invitado a alguno de los programas de late night, como el que presenta Seth Meyers, no reciba alguna pregunta directa sobre su posible amor con la empresaria e influencer de 41 años.

El que fuera prometido de la cantante Ariana Grande (y pareja de Kate Beckinsale, y de Kaia Gerber, y de Margaret Qualley, y de la estrella de Los Bridgerton, Phoebe Dynevor...) recibió la pregunta, casi a bocajarro, de Meyers. Porque parecía que estaba quizá algo estudiada, y el presentador evitó decir el nombre de la más mediática de las Kardashian.

"Quiero abordar un tema: necesito que confirmes si es real o un rumor. Esto es algo sobre lo que has estado leyendo mucho en la prensa", comenzaba el conductor del programa ante la ovación del público, que sabía perfectamente a lo que se refería. "Te agradecemos que lo hagas aquí", dijo antes de permitir que su entrevistado respondiese.

Y Pete, que parecía que iba a dar por fin una respuesta contundente, comenzó a jugar al despiste y, claro, a darle una vuelta a su contestación. "Sí, sí. Quería hablar ya de esto porque hay mucha gente con la que me cruzo cuando voy paseando, gente que me susurra y me mira", empezó Pete, que inmediatamente aseguro que los rumores eran ciertos.

"Pero es verdad… Dentro de nada voy a sacar un programa propio en Tubi. Mucha gente está sorprendida de que pueda participar en un programa en Tubi, pero es algo real", añadió entre risas cómplices con el presentador y refiriéndose a The Freak Brothers, una serie de animación para adultos que llegará dicha plataforma estadounidense el próximo día 14 y que cuenta con las voces de Woody Harrelson, John Goodman, Tiffany Haddish o, claro, Pete Davidson.

Toda una forma de evadir la respuesta que no resta lo que recientemente una fuente aseguró a Entertainment Tonight: "Kim y Pete se gustan mucho. Aunque estén tratando de restarle importancia a lo que tienen diciendo que son solo amigos, lo cierto y verdad es que ahora mismo hay algo más entre ellos. Se lo están pasando bien. Pete hace reír una barbaridad a Kim y consigue que ella se sienta especial. Pete está encantado, lógicamente, porque siempre se ha sentido muy atraído por Kim".