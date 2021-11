Educació proposa canviar l'admissió d'alumnes per a afavorir l'agrupament de germans i a famílies monoparentals

Aquestes són les principals novetats de l'esborrany que l'administració presentarà en les diferents taules amb els agents de la comunitat educativa del dijous i divendres.

Així, es debatrà la modificació del decret i l'ordre d'admissió de l'alumnat en els centres educatius sostinguts amb fons públics per al pròxim curs 2022-2023, "amb la finalitat d'afavorir l'agrupament familiar i la conciliació familiar i laboral", han destacat des del departament que dirigeix Vicent Marzà.

D'acord a la proposta, aquells casos en què es faça per primera vegada la sol·licitud d'admissió o en casos de canvi d'escola motivat per canvi de localitat de residència, es facilitarà que puguen matricular-se en un mateix centre d'Infantil i Primària tots els germans i germanes independentment que amb anterioritat al procés d'admissió no tingueren germans ja matriculats.

Això vol dir que en els supòsits d'admissió inicial, quan una família obtinga plaça per a un dels seus fills i filles, es concediran els 15 punts per germà o germana matriculat en el centre a la resta dels germans o germanes sol·licitants.

ACOLLIMENT FAMILIAR

Igualment, tindrà la consideració de germà o germana l'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció. Aquesta mesura suposa fer un pas més en el reagrupament familiar després que en l'admissió escolar de l'actual curs 2021-2022 s'haja assegurat als germans bessons plaça al mateix centre.

Un altre dels canvis que es proposa introduir en l'admissió escolar del pròxim curs és un major suport a les famílies monoparentals.

En concret, els punts per la condició de família monoparental, 3 si és de caràcter general o 5 si és especial, es podran sumar als de família nombrosa, que també són 3 o 5 depenent si és general o especial, si la família monoparental té també la condició de família nombrosa.