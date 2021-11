Ayuso desvela en 'El Hormiguero' por qué ha bloqueado a García Egea en Whatsapp: "Todo tiene explicación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió este martes al programa de Antena 3 'El hormiguero' para ser entrevistada por Pablo Motos. Ayuso habló abiertamente de muchos temas de actualidad: desde la lucha por hacerse con el control del Partido Popular de Madrid hasta de su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien dijo que "cuando te habla sabes que te miente constantemente".

Ayuso también aclaró una polémica que ha sido aireada sobre su bloqueo en Whatsapp al secretario general del PP, Teodoro García Egea.

La presidenta regional confirmó que tenía bloqueado a García Egea en uno de los dos móviles que poseía argumentando que uno de ellos es para "tener línea urgente con mis directos", como son los miembros de su gabinete y del Ejecutivo madrileño.

"Todo tiene explicación. Yo tengo un teléfono que lo tiene toda España. Todos los días me llegan convocatorias, mensajes, gente que se ofende porque no le contesto. Al día puedo recibir cada minuto tres o cuatro whatsapps. Abrí un segundo teléfono para tener línea urgente con mis directos. Ahí cerré el paso en el segundo y seguí con el primero, y ahí se ha formado el lío de me ha bloqueado, no me ha bloqueado... Egea no está bloqueado en el otro", explicó Ayuso.

Tras su respuesta, Pablo Motos repreguntó: ¿en uno está bloqueado y en el otro no? Y Ayuso respondió: "Sí. De todas formas los políticos tenemos que dar otro tipo de explicaciones. No sé quién lo ha contado. Yo no desde luego. Tengo dos teléfonos, así que por favor no me escribáis a los dos".