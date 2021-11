Les places de 2 anys seran gratis en guarderies públiques i privades

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va anunciar ahir que el pressupost del seu departament per a 2022 preveu que tot l'alumnat escolaritzat en l'etapa 2-3 anys tinga plaça gratuïta en les guarderies valencianes públiques i privades a partir del pròxim curs, amb l'objectiu d’«acabar amb les desigualtats d'origen». Aquesta mesura beneficiaria a uns 24.000 xiquets, gràcies a un increment de nou milions d'euros en el pressupost.

En termes globals, el projecte de comptes de la conselleria ascendeix a 5.202 milions (+7,6%) i Educació s'emporta la major part (4.907 milions, +6,3%), segons el projecte presentat en Les Corts abans que els comptes inicien la seua tramitació.

Marzà va reafirmar la seua aposta per contribuir a la transformació des de l'educació i per una societat «més feminista, igualitària, democràtica i qualificada», com una eixida justa a la crisi. Va posar com a exemple que els diners del seu departament han augmentat un 53% des que es va estrenar en 2015 i que les plantilles s'han incrementat en 15.000 docents.

Així mateix, va reafirmar el seu compromís per a actuar contra l'abandó escolar, al mateix temps que va recalcar que ja està per davall de la mitjana i que la Comunitat «comença a ser un referent a Espanya».

En Educació, el projecte preveu impulsar més aules públiques de 2 anys en centres d'Infantil i Primària i reforçar el bo infantil per a les famílies amb xiquets de 0-2 anys, al costat de l'objectiu d'estendre la gratuïtat de les guarderies per a 2-3 anys. De moment, enguany ja hi ha un total de 939 aules amb aquestes característiques, amb 18.189 places.

A més, per al Pla Edificant, de millora d'infraestructures i equipament educatiu, hi ha consignats 425 milions d'euros (17 milions més que enguany), mentre que XarxaLlibres compta amb una partida de 60,98 milions que s'incrementa per a renovar tots els bancs de llibres gratuïts escolars perquè en 2022 canviaran els currículums amb la nova llei estatal d'educació, la Lomloe.

Unes altres de les mesures són la recuperació de les estades docents a l'estranger després de la seua paralització per la pandèmia, amb un 27% més de pressupost a formació perquè continuen formant-se en llengües, més dotació per als menjadors escolars, fins a 74,5 milions, o la intenció de captar un 30% més d'estudiants d'FP.

Escola d’Idiomes Virtual

També es preveu la posada en marxa de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) virtual, un dels objectius marcats pel Botànic en els seus seminaris, sobre la base del pla d'aprenentatge de llengües per al professorat i del programa d'anglés a distància That’s English!. Aquesta nova EOI virtual té la vocació de ser un centre públic, amb diverses seus i la previsió de començar a funcionar aquest curs amb l'oferta de valencià i anglés. La certificació serà equivalent a la presencial.

Ajudes a llibreries

Per part seua, els comptes de Cultura ascendeixen a 170,4 milions (+18,8%) sumats als 25,7 milions assignats dels nous pressupostos participatius. Marzà va destacar la importància d'aquesta àrea per a ajudar a la «recuperació emocional» com a «garantia de llibertat» i va apostar per consolidar la producció artística valenciana.

Per a això, al foment de l'activitat cultural i al finançament de les entitats del sector públic es consignen 95,3 milions (+9,5%), al costat d’una línia de 150.000 euros destinada a les localitats que siguen capital cultural valenciana perquè dissenyen les seues programacions.

Dins del Pacte Valencià per la Lectura, el sector del llibre rebrà previsiblement 12,29 milions (+12%) i es creen noves línies d'ajudes a les llibreries per a potenciar la lectura i la venda de llibres d'editorials valencianes.

Unes altres de les partides que va ressaltar Marzà són l'augment de l'oferta cultural en àrees no urbanes o que el Palau de les Arts superarà per primera vegada els 20 milions de pressupost. A més, va avançar línies per a la compra de l'antic cinema Ideal d'Alacant o del monestir d'Aigües Vives de Carcaixent.

Receptes esportives

L'àrea d'Esport augmenta un 2,5% fins a 36 milions d'euros, sumats a 5,5 milions del pla de recuperació del Govern central, amb la intenció de fomentar la seua pràctica com a eina de cohesió social i salut física i emocional. Una novetat serà el programa ‘Recepta esportiva’ per a receptar «esport gratis» com a tractament de cura i de prevenció de malalties.

Aquest projecte comptarà amb una partida de mig milió d'euros que es repartirà entre els ajuntaments que se sumen, perquè els professionals de salut dels ambulatoris dispensen posteriorment les receptes. Paral·lelament, augmenten les línies d'impuls a l'esport base i femení, millora d'instal·lacions, i suport a les federacions i clubs esportius.

Crítiques a Marzà

L'oposició va carregar contra un pressupost que, al seu parer, «puja partides però cada vegada beneficia a menys alumnes», segons el PP, i fa un «còpia i pega» del de 2021, en paraules de Cs. Els grups també van tornar a criticar les ajudes a «associacions catalanistes».

Nou de cada deu aules estan lliures de Covid

Durant la primera setmana de novembre, el 99,9% de les aules dels centres educatius de la Comunitat Valenciana han seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència per Covid: només 48 grups de 39 centres es troben confinats. Entre la població escolar d'educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP s'han detectat un 0,02% de positius actius del total de l'alumnat; i un 0,03% de casos positius actius entre el total del professorat.