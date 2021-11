Isabel Díaz Ayuso fue a divertirse este martes a El hormiguero. Aunque habló con Pablo Motos sobre la actualidad política del país y de su propio partido, el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid también tuvo tiempo para mostrar su faceta más personal.

"Soy callejera, tabernaria y pandillera", dijo de sí misma. "Me gusta muchísimo andar por Madrid, la gente te cuenta cosas y te ayuda mucho como brújula", sostuvo sobre sus hábitos de vida.

Entonces, el valenciano quiso interesarse por su salto a la fama, reflejado en que ahora ha pasado a ser objetivo de la prensa del corazón y de los fotógrafos.

"Ahora eres famosa. Te fuiste de vacaciones con tu chico y los paparazzi te siguieron. ¿Cómo fue encajar eso?", le preguntó Motos.

"Un horror. Yo respeto todas las formas de periodismo, pero a mí no me gustan los saraos. Ni esos saraos ni soy amiga de la fiesta. Soy tremendamente previsible, me gusta llegar a mi casa a cenar".

Entonces, Motos aprovechó para saber qué tiene dentro de la nevera, a lo que la política contestó que es más "del bar de abajo": "En la primera balda hay cervezas".