El motivo por el que Paz Padilla ha desaparecido de la parrilla de Telecinco

Hace tiempo que está algo desaparecida de la parrilla de Telecinco. Ya no presenta Sálvame, no renovó como jurado de Got Talent y tampoco aparecerá en los especiales de Navidad. La ausencia de Paz Padilla en este tiempo ha causado cierto revuelo y muchos rumores que ahora tienen respuesta. Según Semana, el motivo de su desaparición se debe, esencialmente, a trabajo.

Desde que el pasado año falleciera su marido, Antonio Juan Vidal, la vida de la gaditana ha dado un giro de 180 grados. Sus prioridades cambiaron y, con ellas, también su forma de ver la vida.

Actualmente, la humorista y actriz enlaza varios proyectos. Un nuevo concurso en Cuatro, la promoción de su libro, y, sobre todo, la obra de teatro, El humor de mi vida, con la que homenajea a su marido.

Es esta última la que tiene toda la atención y prioridad por parte de Padilla. Tras representarla en Madrid durante tres meses, ahora arranca con ella una gira que le llevará a Cádiz, Zaragoza, Barcelona y otras grandes ciudades de la geografía española.

Por tanto, es este el motivo de la desaparición de Padilla de la pequeña pantalla. Esta obra, según la información de la revista, es su prioridad absoluta, ya que significa el gran homenaje a Vidal. Por eso se dedica a ella en cuerpo y alma. "Si Antonio no estuviera muerto, yo no habría escrito un libro, no estaría ahora en el teatro...", ha manifestado la andaluza.