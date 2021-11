AxSí critica "el abandono" de la barriada de Las Colonias y lamenta "sus problemas crónicos"

Según han informado en una nota de prensa, se trata de una barriada que se podría diferenciar "perfectamente en dos singulares realidades",una la que representaría la antigua fábrica de harina, la cual concentra todos los negocios, a la cual el Ayuntamiento de Huelva "mima con esmero, no solo limpiando más a menudo o invirtiendo dinero en la próxima peatonalización de la zona comercial, sino que semanalmente es de las zonas de Huelva que más visita el alcalde, Gabriel Cruz".

Para esta formación, esta situación dista "gravemente" del "estado de abandono que presentan las calles pegadas a las laderas del Conquero, las cuales se han quejado de un profundo olvido por parte del Ayuntamiento de Huelva, no solo por la falta de limpieza de basuras omantenimiento de las laderas, sino que no se han ejecutado medidas que reduzcan las coladas de barro u otros materiales provenientes del Cabezo del Conquero, una vez que comienza la temporada de lluvias o que a día de hoy no se ha arreglado de forma digna el camino que conecta la barriada con el instituto Pintor Pedro Gómez tras el incendio de este verano en el Cabezo del Conquero".

En definitiva, se trata de una situación "inasumible" para estos vecinos que viven con la "continua problemática". A continuación, han explicado las principales quejas que han recibido que pasan por "falta abundante de espacio de aparcamiento"; la obra parada de La Fuente Vieja, desde aproximadamente antes del verano, que es "un problema añadido de inseguridad", no solo porque halla peligro de caídas yaccidentes al estar esta obra abierta sin ningún tipo de seguridad, sino que hay que incluir que desde hace varios meses se suceden los casos de botellones y el vandalismo.

Igualmente, han indicado que las laderas del Conquero está actualmente "completamente abandonadas", con gran parte de las zonas siendo utilizadas para tirar escombros o diversas basuras, junto a una nula reforestación de especies autóctonas que mejoren la imagen desolada que tiene ahora mismo, con medidas que ayuden a una mayor pervivencia del cabezo junto a la reducción de las coladas de barro.

Una de las quejas más importantes es "la falta de dotaciones" con las que cuenta la barriada, tanto que es "muy necesario" el disponer de una zona canina amplia la cual desde Andalucía Por Sí Huelva proponen que se realice en una de las zonas del cabezo que presentan una orografía más llana siendo una zona adecuada el terreno que se encuentra a la izquierda de Villa Rosa con la cercanía a la Fuente Vieja, así como es preciso también de dotar de un parque infantil y zonas de bioparques saludables.