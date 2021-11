Ford Almussafes eliminarà el torn de nit a les plantes de vehicles des de l'1 gener de 2022

La multinacional ha confirmat la mesura en la taula de diàleg setmanal oberta amb el Comité d'empresa per a aconseguir un 'Acord d'Electrificació', en el marc del redisseny del negoci de Ford a Europa amb menys models i centrat en els híbrids i elèctrics.

El secretari general del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra, ha mostrat la seua "preocupació pel possible excedent" de plantilla que açò puga provocar tant en Ford com en la resta del polígon industrial, entre les empreses auxiliars de l'automoció.

A més, la direcció de Ford Almussafes ha seguit "insistint en la reducció salarial com a punt fonamental per a guanyar competitivitat", ha explicat Parra.

No obstant açò, "malgrat que aquesta mesura s'està imposant en el conjunt del sector, des d'UGT seguirem treballant per a aconseguir un acord que protegisca l'estatut dels treballadors de Ford en moments de gran incertesa i inestabilitat, com estem veient, en els constants canvis que s'estan produint en l'ERTO per la falta de components", ha asseverat el responsable sindical.

Parra ha assegurat que "seguiran treballant en taula negociació per a aconseguir un 'Acord per l'electrificació', perquè sense càrrega de treball no podrem negociar cap tipus de condició laboral".

Quant al 'teletreball', la fàbrica ha presentat una proposta "insuficient per al que UGT demana des d'abans de la pandèmia". Per al sindicat, "és fonamental una compensació econòmica per als companys i companyes en modalitat de teletreball", ha apuntat.

D'altra banda, la direcció en aquests moments no contempla la negociació proposada per UGT sobre els 30 treballadors de Motors que anaven a prejubilarse a través de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) acordat el passat mes d'abril, però l'eixida del qual ha sigut "congelada" amb motiu del llançament del nou motor híbrid.

Per la seua banda, el portaveu de STM, Daniel Portillo ha lamentat que l'empresa insistisca en "la importància que la plantilla de Ford Almussafes de treballe més i cobre menys per a ser una fàbrica més competitiva" i ha advertit que per al sindicat seguiran sent "línies roges la retallada de drets laborals i econòmics. Nosaltres per ací no anirem". En la seua opinió, és la direcció la que ha de "posar-se les piles per a portar càrrega de treball".

Des de CGT han plantejat l'eixida de la cadena de Muntatge i dels llocs de treball més durs dels treballadors amb més de 50 anys i la seua recol·locació en llocs de treball que requerisquen un menor esforç físic i han demanat la creació de llocs de treball indirectes que permeten la recol·locació de treballadors amb limitacions mèdiques, una proposta que l'empresa no accepta, ha lamentat el sindicat.