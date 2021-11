L'ADDA estrena 'Carmen', "la major producció pròpia de la seua història"

En l'obra participarà un elenc de més de 150 artistes sota la direcció d'un dels directors d'escena més reconeguts, Emilio Sagi, qui estarà amb ADDA·Simfònica i el seu director Josep Vicent.

Els personatges principals de l'obra mestra de Bizet, inspirada en la cultura espanyola del segle XIX, han sigut acuradament assignats d'acord amb la direcció musical i escènica. Es tracta d'una confluència de veus de reconegut prestigi a nivell nacional, encapçalada per la crevillentina Sandra Ferrández, en el paper de Carmen, i pel madrileny Joel Prieto (Don José), els qui han participat aquest dimarts en la presentació de l'òpera.

A més, els acompanyaran en l'escenari Beatriz Díaz (Micaela), Simón Orfila (Escamillo), Luca Espinosa (Frasquita), Marifé Nogales (Mercedes), Felipe Bou (Zúñiga), Enric Martínez-Castignani (Morales), Alfonso Mújica (Doncaire), Gerardo López (Remendado) i Francisco Guerrero (Bailarín).

Els passes tindran lloc a les 20.00 hores el dimecres 17, el divendres 19 i el diumenge 21 de novembre, i ja s'han completat les vendes per a les tres sessions amb l'adquisició de pràcticament el 90% de l'aforament de la sala simfònica de l'auditori, la capacitat del qual és de 1.200 persones, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

La vicepresidenta i diputada, Julia Parra, ha destacat "com en tots els grans auditoris, volem que en l'ADDA també es puga gaudir de l'òpera i, en aquesta ocasió, s'ha triat una gran obra, Carmen, de George Bizet, amb la qual a més volem celebrar d'una manera especial el desé aniversari de la seua creació".

La titular de Cultura ha assenyalat que "aquesta representació marca un abans i un després per la seua importància des del punt de vista cultural i perquè inicia una nova línia de treball de gran complexitat i projecció". A més, Parra s'ha compromès a impulsar la incorporació del gènere operístic a la programació de l'auditori, donant-li continuïtat en pròxims exercicis, i ha anunciat que es contempla la possibilitat de representar aquesta gran producció en altres llocs.

Per la seua banda, el director artístic de l'ADDA, Josep Vicent, ha confirmat que l'obra que s'estrena la setmana vinent és "de les primeres grans produccions del món pensades per a un auditori, un espai que a priori no té tot el necessari". Aquesta adaptació pionera confirma, al seu juí, que "estem fent una cosa innovadora, minimalista i alhora maximalista posant en col·laboració totes les disciplines".

Sagi ha qualificat com un repte l'adaptació de la representació a un nou entorn i ha assenyalat l'interés despertat en el món operístic, amb grans expectatives posades en l'estrena d'una obra que ha qualificat d'única que podria reproduir-se en altres escenaris. "És interessant fer una òpera en un auditori. Mai s'havia fet i això em va fer repensar-m'ho i ens llancem a un treball meravellós", ha afegit.

Així, el director escènic ha elogiat el treball que està realitzant tot el repartiment, especialment el paper de cors alacantins que participen en la representació i de l'ADDA·Simfònica, una formació sobre la qual ha assegurat que "està entre les grans del país, sinó és la millor".