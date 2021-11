Sustitución.- Espartinas desestima las alegaciones al pleno de incorporación de la edil no adscrita

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por la socialista Cristina Los Arcos, ha celebrado este martes un pleno extraordinario, en el que han sido desestimadas las alegaciones presentadas por el PP y el edil del grupo independientes GIES en demanda de la impugnación del pleno celebrado el pasado 29 de septiembre, bajo la premisa de que Susanna Ortega Pías, incorporada entones al pleno tras la renuncia a su acta del que fuera portavoz municipal de Cs, candidato a la Alcaldía en 2019 y otrora senador por la provincia, Ángel Mayo; no podía tomar posesión de dicha acta como concejala no adscrita, como así sucedió; sino que había de ser incorporada como capitular de Cs para después solicitar su declaración como no adscrita.