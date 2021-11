Rubia (PP) pide explicaciones por el retraso "oculto" de la licitación del contrato municipal de limpieza

Según ha denunciado la edil en una nota de prensa, el Ayuntamiento "ha paralizado todo el trabajo realizado devolviendo los pliegos técnicos al área de Medio Ambiente, sin explicar los motivos ni las causas". Este documento se empezó a elaborar "partiendo de cero" en septiembre de 2019 ya que "el PSOE no había hecho absolutamente nada durante sus tres años de gobierno".

Para ello, y con la voluntad de trabajar con la máxima transparencia y escuchando a todas las partes, el área de Medio Ambiente celebró reuniones constantes con el resto de grupos municipales para contar con su opinión y propuestas así como con los técnicos especialistas en economía, asesoría jurídica y contratación a lo que se suman los encuentros de la Comisión de Grandes Contratos.

Fruto del trabajo realizado, se formalizó el Plan Estratégico de Residuos de Granada, cuya redacción finalizó en diciembre de 2019 para establecer un diagnóstico de la ciudad que, tal y como ha explicado, se debe actualizar periódicamente.

Paralelamente a las reuniones de las comisiones de grandes contratos y a pesar de la paralización administrativa sufrida como consecuencia de los meses más duros de la pandemia se inició la redacción de los pliegos técnicos y, en aras de una mayor transparencia, se decidió que fuera el pleno el que eligiese el nuevo modelo de gestión que debía regir ese servicio y que fue aprobado con 24 votos.

Tras la aprobación de la memoria sobre el modelo de gestión se solicitó a seis operadores del sector, contando entre ellos con grandes empresas, la estructura de costes necesaria para la fórmula de revisión de precios del actual contrato.

Una vez hecha esta consulta obligatoria se aprobó en junta de gobierno local y tras su exposición pública por veinte días y la resolución de las alegaciones planteadas esta formula de revisión de precios se envió a la comisión consultiva de contratación de la Junta de Andalucía.

La edil, que ha detalladdo que todos estos son pasos necesarios por ley para licitar este contrato, ha detallado que, finalmente, el pliego técnico elaborado por el área de Medio Ambiente se envío en julio a contratación para que tras su unión con el pliego administrativo pudiera licitarse.

"Sin embargo, y sorprendentemente, cinco meses después, el equipo de gobierno no solo no sacó a licitación el contrato sino que lo calificó de borrador", cuando es "un documento con 160 páginas, 60 anexos que suman un total de más de 1.200 páginas y 14 hojas de cálculo", ha lamentado la edil quien recuerda que "el PP dejo el trabajo hecho por lo que no entendemos por qué el PSOE ha paralizado el contrato devolviéndolo al área de Medio Ambiente, al parecer, para hacer cambios".

"Cada mes que no se aprueba la ciudad sigue pagando una media de 100.000 euros diarios, a razón de tres millones mensuales, para cubrir los costes de la continuidad del servicio", ha añadido la edil quien explica que a esto se suma "la grave afección a la calidad del aire" ya que el nuevo contrato avanzaba, por ejemplo, en la mejora de los medios de limpieza y recogida mecánicos más sostenibles, inversiones en nuevas infraestructuras, cambio completo de la flota sin olvidar que, "para conseguir la ciudad moderna y puntera, se exigía también invertir en nuevos contenedores y maquinaria de limpieza no contaminante".