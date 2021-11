Cs sella su ruptura con Espadas y veta el último Presupuesto del socialista en Sevilla

Hace poco más de un año, en octubre de 2021, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, tendió su mano al alcalde, Juan Espadas, para alcanzar un pacto de estabilidad que permitiera al socialista gobernar con mayoría durante el resto de la legislatura. Una oferta que se materializó dos meses después con la firma de un acuerdo que posibilitó sacar adelante el Presupuesto municipal de 2021.

Pero la situación, desde entonces, ha dado un giro de 180 grados: Espadas está a punto de dejar la Alcaldía para centrarse en su cargo de secretario general del PSOE-A y la formación naranja ha puesto la guinda a una ruptura que venía barruntándose desde que el socialista diera el salto a la arena regional. Lo hizo este martes, al anunciar su líder municipal que Cs presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas de 2022, uniéndose así a las ya anunciadas por los grupos del PP y Vox.

Con esta decisión, el partido liberal pretende "impedir que las últimas cuentas de Juan Espadas como alcalde condenen el futuro y el crecimiento económico de nuestra ciudad", explicó Pimentel, quien aseveró que "es evidente que el proyecto que ha presentado el Gobierno no es bueno para Sevilla" porque "se olvida de las pymes, de los autónomos y los emprendedores", cuyo impulso se antoja "fundamental" para "alcanzar la necesaria reactivación económica y social a la que nos vamos a enfrentar"; y porque "incluye una partida de ingresos inflada de forma ficticia y un agujero en la partida de gastos" que "pone en riesgo más del 60% del dinero destinado a inversiones", advirtió.

Pimentel lamentó que desde el equipo de Gobierno definan estas cuentas como "continuistas" y lo consideren "positivo", cuando "las partidas que eran adecuadas y servían para el pasado año no tienen sentido alguno en la situación actual". Además, criticó que el regidor "es el principal exponente de que una cosa es predicar y otra dar trigo", pues "en su faceta de secretario general del PSOE-A lleva semanas acusando al Gobierno del cambio de la Junta de no dialogar para llegar a acuerdos en cuanto a los presupuestos andaluces" y "como alcalde de Sevilla no es capaz de aplicarse la misma receta que exige a los demás", ya que "se olvida que aquí gobierna en minoría y que su actitud impositiva no es la más adecuada para que nuestra ciudad cuente con un presupuesto a partir del 1 de enero de 2022", manifestó.

Espadas, que no quiere dejar la Alcaldía sin las cuentas aprobadas, deberá volver a mirar a su izquierda, al fracturado grupo Adelante Sevilla. Este mismo martes, IU, que cuenta con dos de los tres ediles de la formación (además de la no adscrita, Sandra Heredia), se reunió para marcar sus líneas rojas de cara a la negociación, confiando en que, en el debate de aprobación del Presupuesto, el voto de los tres concejales –la tercera en discordia es la portavoz de Podemos, Susana Serrano– "sea unitario".