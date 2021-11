Robles sobre la situació migratòria en la frontera belarussa: "Espanya sempre fa una tasca en favor de la pau"

Robles, que ha visitat a Paterna (València) el Regiment de Defensa NBQ (Nuclear, Biològic i Químic) València nº1, s'ha pronunciat d'aquesta manera preguntada per la situació migratòria en la frontera entre Bielorússia i la UE i les tensions que s'estan produint en zones com la pròxima a Polònia.

La titular de Defensa ha comentat que la setmana vinent hi ha una reunió de ministres de Defensa a Brussel·les a la qual ella assistirà i ha assenyalat que en eixa trobada es veurà "quines qüestions es plantegen" sobre aquest tema.

Així mateix, ha ressaltat que "en aquest moment a Espanya" s'està "fent una preparació per a la pròxima cimera de l'OTAN". "Crec que hem de ser conscients que el món té moltes amenaces. Hi ha unes amenaces reals", ha afegit, al mateix temps que ha considerat "important" que regiments com el visitat a Paterna "estiguen suficientment disposats i preparats".

A continuació, Margarita Robles ha subratllat que "Espanya sempre fa una tasca en favor de la pau, en favor de les missions de pau". "Espanya vol tindre i té un lideratge en la Unió Europea en l'àmbit de les missions de pau i eixa és sempre la línia nostra de treball", ha apuntat la ministra.