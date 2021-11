El Parlament pide regular la ruta marítima entre Ciutadella y Alcúdia como OSP con tarifas máximas

Se trata de una propuesta de MÉS per Menorca, que ha sido parcialmente aprobada por la Cámara. En concreto, el pleno pide fijar las condiciones de continuidad, regularidad, frecuencia, precio y capacidad de oferta comercial de la ruta, y para ello fija un plazo hasta el final de marzo de 2022.

Además, pide que a las tarifas máximas se les puedan aplicar adicionalmente los descuentos de residente y familia numerosa. Estos puntos se han aprobado con la abstención del Grupo Popular y el voto en contra del diputado Maxo Benalal.

El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha expresado "perplejidad" por la falta de regulación de esta ruta, que ha considerado "fundamental" para Ciutadella al suponer "una alternativa de transporte con Mallorca". "No es un capricho", ha subrayado.

Además, Castells ha urgido a regular los precios máximos porque con los descuentos de residente "hay especulación, con precios exagerados en ciertos puntos del año".

El Parlament también ha aprobado solicitar que se regulen las frecuencias de las líneas, incluyendo como mínimo trayectos todos los días de la semana con un servicio de ida a las 8.00 horas desde Alcúdia y otro de vuelta a partir de las 18.00 horas desde Ciutadella. En este punto han votado en contra Vox y el PP.

Con todo, el pleno no ha aprobado la petición para que el descuento de residente incluya los vehículos de los pasajeros residentes, lo que requeriría modificar el decreto que regula la bonificación. Han votado en contra PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, y a favor Vox, PI y PP, además de MÉS per Menorca.

No obstante, el PSIB ha planteado una enmienda por la que se ha aprobado pedir al Estado una partida presupuestaria en el próximo proyecto de ley de presupuestos para cubrir esta posibilidad.

Tampoco ha prosperado la petición de MÉS per Menorca para que se limite la llegada de embarcaciones al puerto de Ciutadella a través de la ruta con Alcúdia durante semanas con pico de pasajeros, especialmente en las fiestas de Sant Joan. La proposición planteaba un posible máximo de pasajeros no residentes al puerto y un régimen de control.

Castells ha sostenido que la falta de regulación "provoca un problema de orden público" al "poner en un espacio limitado a miles de visitantes". Sin embargo, solamente ha obtenido el apoyo del PI y Cs en este punto.