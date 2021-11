La V edició d''Escala a Castelló' comptarà amb una desena d'embarcacions històriques

La V edició d''Escala a Castelló', que se celebrarà del 21 al 25 d'abril de 2022, comptarà amb una desena d'embarcacions històriques, segons ha anunciat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, que ha participat aquest dimarts en la presentació d'Escale à Sète 2022, i reforçarà així el vincle entre les dos ciutats per a consolidar els seus esdeveniments mariners com a referents turístics internacionals.

En aquest sentit, Marco ha anunciat que Castelló estarà present en la pròxima edició de l'esdeveniment francés amb la participació d'un grup folklòric de la ciutat, amb una mostra gastronòmica i amb la instal·lació d'un estand en el qual s'informarà sobre la V edició d'Escala a Castelló.

"Sète és una referència per a Castelló. Ens ha guiat des de 2018 amb la primera edició d'Escala a Castelló que va asseure les bases d'un esdeveniment d'èxit que hem aconseguit consolidar i del que estem preparant ja la cinquena edició", ha explicat l'alcaldessa.

"Seguim enfortint aliances de cara al 2022 i per açò Castelló estarà present en Escale à Sète, amb una mostra de tradicions i gastronomia, i donant a conéixer el programa d'Escala a Castelló per a la qual, a dia de hui, ja tenim confirmades una desena d'embarcacions històriques participants", ha avançat Marco.

L'alcaldessa ha pres part en l'acte amb l'alcalde de Sète, François Commeinhes; el president del Port de Sète, Jean-Claude Gayssot; el prefecte marítim del Mediterràni, Gilles Boidevezi; y la rectora de la Academia de Montpellier, Sophie Béjean, entre altres autoritats.

Segons ha avançat Marco, es treballa perquè la pròxima edició d'Escala a Castelló registre un rècord de participació de navilis històrics, amb una desena confirmats ja, i comptarà amb el patrocini de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb l'Unesco. Serà, així, la segona edició, després de la de 2019, que compta amb el patrocini institucional de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, un suport de la Unesco que contribueix a reforçar la seua projecció a nivell internacional.

A més, després de les dos últimes edicions condicionades per la Covid-19, per a 2022 es preveu recuperar el mercat mariner, el mercat gastronòmic, actuacions musicals, recreacions històriques, activitats en el club nàutic, espectacles pirotècnics i una gran desfilada, a més de les justes de Sète que tornaran a estar presents com el van estar en 2019.