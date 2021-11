Més de 6.300 famílies cobren ja la Renda Valenciana d'Inclusió a València

La regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha xifrat en més de 12.000 els expedients tramitats i 6.300 famílies les que cobren la Renda Valenciana d'Inclusió en la ciutat, des que va entrar en vigor en 2018, segons ha donat a conéixer durant la seua visita al Centre Municipal de Servicis Socials (CMSS) de Sant Marcel·lí.

Isabel Lozano també ha destacat que el percentatge de tramitació municipal és, en aquests moments, del 94,69%. Això significa que els serveis municipals ja han avaluat i emés el preceptiu informe de proposta a la Generalitat Valenciana, segons ha informat el consistori en un comunicat.

"A València som referència en la bona gestió de la Renda Valenciana d'Inclusió, uns ingressos i una intervenció per a garantir una vida digna a totes les persones. S'ha fet un gran esforç per part del personal dels servicis socials municipals per a informar, millorar la seua implementació, així com col·laborar amb les entitats socials per a fer arribar aquesta ferramenta d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats a tota la població valenciana en situació de vulnerabilitat econòmica i social", ha assenyalat.

En concret, 6.362 famílies en la ciutat de València ja tenen garantits uns ingressos "per a tot l'essencial i un suport del seu Ajuntament per a cobrir necessitats diverses com poden ser formatives, laborals, de vivenda, sanitàries, etcètera". Al seu juí, es tracta d'un èxit col·lectiu del que hem d'estar orgullosos i orgulloses i pel qual hem de seguir treballant tan intensament com fins ara".

Quant al CMSS de Sant Marcel·lí, la regidora Isabel Lozano ha visitat la plantilla adscrita al centre que està composta per un total de 22 treballadors: onze tècnics mitjans en treball social, tres tècnics mitjans en serveis socials, un tècnic d'integració social, un tècnic auxiliar informador, dos auxiliars administratives, dues ordenances, un psicòleg i una directora. El programa de dependència té assignats tres treballadors socials i actualment existeixen 2.288 casos actius.

Des d'inicis de 2021, el centre ha tramitat 1.546 expedients d'ajudes d'emergència, a més, atén desnonaments, informes de vulnerabilitat, urgències, etc. Durant 2020 es van atendre més de 80 casos de desnonaments i en 2021 ja s'han atès 67.

D'altra banda, respecte als serveis domiciliaris (teleassistència, menjar a casa i informació dependència) el nombre d'atencions realitzades al setembre de 2021 ha sigut de 1.351, dels quals aproximadament uns 160 casos han sigut de Teleassistència municipal i uns 60 tramitacions de menjar a casa.