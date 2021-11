Mazón avisa el Senat sobre la nomenclatura de "Països Catalans": "El PP no bromejarà, acudirem als tribunals"

20M EP

NOTICIA

El president del PPCV, Carlos Mazón, ha advertit que el seu partit "arribarà fins al final" si la Mesa del Senat no té en compte la petició dels senadors valencians que no es tramiten iniciatives que es referisquen a la Comunitat Valenciana com a País Valencià o Països Catalans. "El PP no bromejarà amb aquest assumpte, si la Mesa del Senat no ens dona la raó, acudirem als tribunals", ha assegurat.