Brutal pallissa a València: deu neonazis acorralen i agredeixen a un jove en un portal pel lema de la seua samarreta

La Fiscalia de Delictes d'Odi de València ha obert diligències d'investigació després de la denúncia presentada per un jove que va patir una agressió per part d'un grup de persones amb estètica neonazi, després d'increpar-lo un dels agressors pel lema de la seua samarreta, en la qual figurava l'eslògan "working class" ("Classe obrera").

Els fets van ocórrer en la matinada del diumenge al carrer Serpis, en el barri d’Algirós de València, quan un home, encaputxat, amb la cara tapada i un objecte a la mà, se li va acostar, li va preguntar per la llegenda de la samarreta i el va colpejar, segons ha informat la Fiscalia.

Quan va intentar fugir de l'agressor es van sumar altres nou persones, cobertes amb gorres i bragues, que li van aconseguir en un portal on li van donar una pallissa.

El jove va poder refugiar-se en un bar pròxim i després que els agressors fugiren del lloc es va desplaçar a un centre mèdic on va ser atés de les lesions rebudes.

La víctima, de 22 anys d'edat, ha denunciat els fets en la Fiscalia de Delictes d'Odi de València, que ha obert diligències d'investigació del cas. La fiscal delegada de delictes d'odi a València, Susana Gisbert, ha assenyalat a Efe que les diligències acabaran en un jutjat d'instrucció en existir un comunicat mèdic amb lesions.

Gisbert ha lamentat que no és el primer cas que es produeix en la zona d'una agressió per part de grups d'estètica neonazi i ha advertit que aquestes accions "no queden impunes" i mereixen el retret social.