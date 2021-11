Récord de incidencia y presión sobre los no vacunados: Europa avanza imparable hacia una nueva oleada de covid

El centro y sureste de Europa se han convertido en los nuevos focos de la pandemia del coronavirus en Europa, con una virulenta oleada que, propiciada por bajos índices de vacunación, ha elevado las tasas de infecciones y mortalidad hasta máximos absolutos.

Los expertos atribuyen la gravedad de la situación a la llegada del frío y la expansión de la variante delta del SARS-CoV-2 -más contagiosa que las cepas anteriores- en poblaciones poco inmunizadas.

Los datos más recientes de la plataforma Our World in Data revelan una correlación clara entre los bajos índices de vacunación y las altas tasas de mortalidad en la región, sobre todo en la parte sureste de Europa.

En Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (UE), está a la cola de la inmunización, con apenas un 22,5 % de la población inmunizada por completo, y a la cabeza en la tasa de mortalidad, con una media diaria de casi 23 muertos por cada millón de habitantes.

La situación contrasta con la de países como España, donde cerca del 74 % de la población está vacunada dos veces y la tasa media de muertes diarias se situaba en 0,58 por millón de habitantes.

Las autoridades sanitarias de los países más golpeados han adoptado nuevas restricciones, sobre todo para los no inmunizados, para impulsar la vacunación.

Bulgaria y Rumanía, los más golpeados

Bulgaria informó hoy de un nuevo récord de muertes diarias por covid, con 334 fallecidos en las últimas 24 horas. Solo en octubre murieron por covid-19 más de 3.000 personas, siete veces más que en el mismo mes del año pasado.

Con 723 pacientes de covid en cuidados intensivos, cuando la capacidad máxima de las ucis se estima entre 750 y 800 camas, los hospitales búlgaros están al borde del colapso.

Aunque en Rumanía la cifra de contagios ha caído un 50 % en los últimos días, a unos 10.000 casos diarios, la situación es crítica con más de 300 muertes diarias y cerca de 19.000 hospitalizados, un 10 % de los cuales están en ucis.

Muchos hospitales continúan colapsados o al límite de sus capacidades, lo que ha obligado a trasladar a decenas de pacientes a otros países y a suspender las hospitalizaciones no urgentes.

Menos de un tercio de la población rumana ha recibido la pauta completa de una vacuna, con lo que Rumanía es el segundo país menos vacunado de la EU, solo por delante de Bulgaria.

En Serbia las muertes diarias han ido aumentando también en las últimas semanas hasta alcanzar el domingo pasado un nuevo máximo, con 69 fallecimientos. Uno de los problemas en este país es que el porcentaje de inmunizados de los jóvenes, de entre 18 y 30 años, no pasa del 25 %.

Los países bálticos, en especial Letonia, están también con preocupantes datos de contagios. Las autoridades de Letonia temen una saturación ante la alta incidencia de casos de la covid-19, después de que se convirtiera en el primer país de Europa en volver a implantar el toque de queda.

El ministro de Sanidad, Daniels Pavluts, afirmó ante los medios que las hospitalizaciones se sitúan sobre las 3.000, el doble de la marca de las 1.500 consideradas como punto crítico. Las autoridades sanitarias están acelerando los preparativos para disponer de camas adicionales para pacientes con la covid-10 en todo el país, para lo que cuenta con apoyo el apoyo logístico de otros socios de la Unión Europea (UE).

Alemania bate su propio récord

La nueva ola está azotando a Alemania, con la incidencia y el número de contagios al alza, un Gobierno en funciones, la campaña de vacunación estancada y sin que el previsible futuro canciller, Olaf Scholz, haya dado pistas sobre la estrategia que seguirá ante la crisis.

La incidencia semanal se situó este martes en 213,7 contagios por 100.000 habitantes, el nivel más alto desde que comenzó la pandemia y el doble de la semana pasada.

Según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología en las últimas 24 horas se registraron 21.932 contagios, más del doble que el martes de la semana anterior. El número de muertos también se duplicó con respecto a la semana anterior y alcanzó los 169. La presión hospitalaria también ha crecido.

La Asociación Alemana de Anestesia y Medicina Intensiva (DGAI) advirtió hoy de que el avance de la cuarta ola puede llevar a que las capacidades hospitalarias se vean desbordadas y no se puedan atender debidamente casos de enfermedades cardiacas o de cáncer.

Las UCI al límite

También en Croacia, Eslovaquia, República Checa, Eslovenia y Hungría, con índices de inmunización de entre el 44 y 58 %, los hospitales se están llenando de nuevo con pacientes de covid.

En Eslovaquia, con 5,4 millones de habitantes, hay más de 2.100 hospitalizados, con una tasa media acumulada de contagios diarios en siete días que supera los 700 casos por 100.000 habitantes, según datos oficiales.

En los hospitales de Croacia, país de 4,5 millones de habitantes, que en las últimas 24 horas registró 59 muertes, hay 253 pacientes de covid conectados a respiradores, más que el doble que hace un mes.

En Eslovenia, con 2 millones de habitantes, registró la semana pasada un máximo de contagios diarios, con más de 4.500 infecciones en 24 horas, se ha superado ya la capacidad máxima de ucis con casi 200 pacientes de covid.

La República Checa evidencia una tasa media acumulada de 514 contagios diarios por 100.000 habitantes, pero, en medio de un proceso de entrega de poderes tras las últimas legislativas, no se han introducido aún nuevas restricciones.

Presión sobre los no vacunados

El Ministerio de Sanidad checo ha anunciado una campaña para impulsar la vacunación, con imágenes impactantes que muestran la crudeza de la situación de pacientes de covid que fallecieron o están en ucis después de haber cuestionado la utilidad de las vacunas.

En Hungría, donde la propagación de la covid sigue creciendo, con un promedio de 72 muertes diarias mientras que la vacunación se ha estancado en el 60 % de la población, el Gobierno ha dado luz verde a las empresas para que puedan exigir vacunarse a sus empleados.

También en Austria, donde muere menos gente que en los países vecinos, pero crece la incidencia y con ello la carga de los hospitales, los esfuerzos se centran en medidas que incentiven una mayor vacunación, que apenas alcanza el 63 % hasta ahora.

Desde el lunes solo personas vacunadas pueden acceder a locales de ocio, gastronomía, hoteles y servicios como peluquerías o cosméticas. Además, es obligatorio tener un pase covid, que incluye test PCR negativo, para poder acudir al puesto de trabajar.

Las nuevas medidas, que también se aplican para hoteles o peluquerías, podrían no ser las últimas, toda vez que el Gobierno no ha descartado recuperar la línea dura. Los confinamientos, no obstante, se mantienen como una opción de "último recurso", en palabras de Kogler.