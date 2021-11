El parc Gulliver reobrirà a la fi de 2022 després d'una remodelació integral d'un milió d'euros

El parc infantil Gulliver, un dels més emblemàtics de València, situat al Jardí del Túria, reobrirà previsiblement a la fi de 2022, després de l'execució d'un projecte de remodelació integral que l'Ajuntament de la ciutat està a punt de traure a licitació per un milió d'euros i que intervindrà tant en la figura central com en l'anell perimetral i en l'entorn enjardinat. La intenció d'aquesta intervenció és rehabilitar les instal·lacions després de tres dècades de desgast pel seu ús intensiu (es va inaugurar al desembre de 1990), ampliar les prestacions del conjunt i adaptar-lo a la normativa actual tant en matèria d'accessibilitat com de seguretat.

Es tracta, segons ha explicat aquest dimarts el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, d'un dels projectes més destacats d'aquesta delegació de l'actual mandat, i el més important de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars. De fet, segons explica, el Gulliver s'ha convertit "en una icona de la ciutat, és el parc infantil més visitat de València, ja que als xiquets els impressiona la seua grandària, color i es pot escalar, explorar, tirar-se per tobogans... Se senten com si estigueren tocant al gegant del conte, es va aconseguir reproduir eixa experiència", ha manifestat.

Xiquets al parc Gulliver. AYTO. VLC

L'àmbit d'actuació compta amb una àrea total de 10.249 metres quadrats, dels quals 4.960 formen part de la circumferència que tanca la figura i els seus complements i la resta correspon a les zones enjardinades que envolten les instal·lacions i a l'edifici dels serveis.

Amb el pas dels anys, la instal·lació s'ha anat envellint i deteriorant, malgrat les intervencions puntuals, la qual cosa feia necessària una rehabilitació integral. Els penúltims pressupostos participatius DecidimVLC van donar llum verda a la proposta que proposava la renovació i posada a punt del parc.

En eixos trenta anys d'història, el gegant del conte de Jonathan Swift situat en l'antic llit del riu només va tancar en 2012, per a reparacions puntuals, i en 2020, a conseqüència de l'estat d'alarma i del confinament per la Covid-19. Després de la fase més dura de la pandèmia, el Gulliver va ser reobert, però els xiquets que van acudir a gaudir dels seus tobogans i racons van començar a queixar-se d'erosions i abrasions en la pell, per la qual cosa l'Ajuntament va ordenar el seu tancament immediat fins a determinar les causes.

Detall de les instal·lacions. AYTO. VLC

Segons ha detallat Campillo, un estudi va concloure que el motiu no era la reparació, sinó el temps que va estar tancada, que va provocar una acumulació de fibra de vidre, i després de la reobertura van sorgir aquests problemes. "Vaig decidir que no es reobriria de nou fins que no s'escometera aquest procés de rehabilitació que s'estava redactant, i per això l'hem accelerat al màxim per a poder licitar al més prompte possible la licitació de la rehabilitació, que és el que presentem hui".

Actualment, la zona presenta problemes d'accessibilitat, en el paviment, i s'han anat afegint elements urbans impropis, amb instal·lacions alienes o mal integrades, hi ha elements deteriorats, com la pell de la figura, i fins i tot inundacions en la part interior, la qual cosa va obligar a tancar-la.

Per això, el projecte preveu intervindre sobre la figura, els seus elements complementaris (al barret i el sabre), l'edifici de control i serveis i sobre el perímetre de la figura fins a la tanca exterior (jardineria, bancs, il·luminació, senyalística). Tot aquest àmbit suma els esmentats 10.249 metres quadrats.

Figuració virtual de les zones verdes del Gulliver després de la seua rehabilitació integral. AYTO. VLC

"Repararem tota la superfície de la figura, dels elements complementaris i la substitució de les xarxes de grimpa. A l'interior de la figura aprofitarem l'espai interior per a fer una zona de jocs per a xiquets de menor edat, de 0 a 3 anys (paviment de seguretat, jocs infantils...), perquè una família amb xiquets de menor edat puga tindre un espai. Donem una coherència integradora a tot el conjunt", ha explicat el vicealcalde.

En les zones enjardinades es conservarà l'arbratge per a habilitar zones d'ombra, es crearan estrats vegetals diferenciats, s'emmarcarà el perímetre amb xiprers i arbustives i es repararà el sistema de reg.

Obres també en la zona de pícnic

D'aquesta manera, el pressupost de les obres serà de 950.334 euros (IVA inclòs), al que cal afegir 32.457 euros de la direcció d'obra i de la redacció del projecte. El termini d'execució serà de sis mesos. Campillo ha detallat que la intervenció independent en l'exterior (zona de pícnic) s'acabarà abans, ja que està a punt d'adjudicar-se, i s'obrirà quan finalitzen les obres (es calcula que en tres o quatre mesos).

"Si tot funciona bé i no hi haguera recursos que puguen retardar el procés, l'objectiu del Govern municipal és obrir el Gulliver a la fi de 2022. Si després no ho poguérem complir donaríem les explicacions per a justificar-ho", ha finalitzat l'edil d'Ecologia Urbana.